نائب وزير الدفاع الايراني يتوقع إنشاء اكثر من 1100 شركة ذكاء اصطناعي خلال 5 سنوات

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أشار نائب وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة الايرانية لشؤون الصناعة والابحاث العميد مهدي فرحي، في اجتماع لدراسة إنشاء مركز للذكاء الاصطناعي في محافظة أذربيجان الشرقية (شمال غرب ايران)، إلى الأهمية الاستراتيجية للذكاء الاصطناعي في العالم، وقال: "يُعدّ الذكاء الاصطناعي اليوم أحد الاحتياجات الحيوية للدول، وتنفق الحكومات مليارات الدولارات لتطويره".

وأكد على المكانة الخاصة لمحافظة أذربيجان الشرقية في مجال العلوم والصناعة، قائلاً: "إن القدرات الأكاديمية والصناعية للمحافظة استثنائية، ويجب استغلال هذه القدرات إلى أقصى حد لتطوير تقنيات جديدة، وخاصة في مجال الذكاء الاصطناعي".

