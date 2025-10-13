إيران تحتل المرتبة الثانية عالميا من حيث احتياطيات الغاز

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ يُقدر إجمالي احتياطيات الغاز العالمية بنحو 121.2 مليار متر مكعب، وتحتل روسيا المرتبة الأولى منها بـ 38 مليار متر مكعب، وإيران المرتبة الثانية بـ 32 مليار متر مكعب، وقطر المرتبة الثالثة بـ 24.7 مليار متر مكعب، وذلك بحسب أحدث الإحصاءات حول احتياطيات الغاز وإنتاجه واستهلاكه في العالم،

بعد ذلك، تأتي تركمانستان في المرتبة الثالثة بـ 13.6 مليار متر مكعب، والولايات المتحدة في المرتبة الرابعة بـ 12.9 مليار متر مكعب.

يبلغ إنتاج الغاز الطبيعي في العالم أعلى رقم في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث بلغ 934 مليار متر مكعب سنويًا، تليها روسيا بـ 700 مليار متر مكعب سنويا، ثم إيران ثالث أكبر منتج للغاز الطبيعي بـ 256 مليار متر مكعب سنويا، ثم قطر بـ 178 مليار متر مكعب، ثم كندا بـ 173 مليار متر مكعب سنويا.

يُظهر استهلاك الغاز الطبيعي في الدول أن الولايات المتحدة الأمريكية هي الدولة الأكثر استهلاكا للغاز بـ 826 مليار متر مكعب سنويا، تليها روسيا بـ 474 مليار متر مكعب، ثم الصين بـ 378.7 مليار متر مكعب، ثم إيران رابعا بـ 241 مليار متر مكعب سنويا.

بالنظر إلى عدد سكان هذه الدول، تستهلك إيران الغاز بمقدار 120 مليار متر مكعب فقط سنويا أقل من الصين التي يزيد عدد سكانها عن مليار وأربعمائة مليون نسمة، وهذا يدل على أن كثافة استهلاك الطاقة، بما في ذلك الغاز، في بلدنا نسبةً إلى عدد السكان أعلى من المتوسط العالمي، بحيث تبلغ كثافة استهلاك الطاقة في إيران ضعفي ونصف الرقم العالمي.

تشير احتياطيات الغاز في الشرق الأوسط إلى أن إيران تمتلك أكبر احتياطيات من الغاز بواقع 32 مليار متر مكعب، تليها قطر بواقع 24.7 مليار متر مكعب، ثم المملكة العربية السعودية بواقع 6 مليارات متر مكعب، ثم الإمارات العربية المتحدة بواقع 5.9 مليار متر مكعب.

بلغ إنتاج إيران من الغاز الطبيعي في العام، 244.2 مليار متر مكعب، وهو الأعلى في الشرق الأوسط، تليها قطر بواقع 178.1 مليار متر مكعب، ثم المملكة العربية السعودية بواقع 113.1 مليار متر مكعب، ثم الإمارات العربية المتحدة بواقع 62.5 مليار متر مكعب.

