إقامة مؤتمر "سردية زيارة الأربعين" في كربلاء

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ يُقيم قسم الإعلام في العتبة العباسية المقدسة هذا المؤتمر في ١٧ كانون الأول (ديسمبر) ٢٠٢٥، بهدف جمع وتوثيق النصوص والأعمال الإعلامية المتعلقة بمسيرة الأربعين المليونية، وفقًا لما ذكرته الكفيل.

وقال رئيس القسم علي البدري إنه في إطار الجهود المبذولة لتقديم قراءة شاملة ومعمقة لزيارة الأربعين المباركة، تلك الظاهرة الإنسانية والدينية غير المسبوقة التي تتجاوز حدود الزمان والمكان، "نعلن عن إقامة مؤتمر حول رواية الزيارة".

استطرد البدري بالقول وأکد علی أنها مبادرة ثقافية وإعلامية واسعة النطاق تهدف إلى جمع وتوثيق وتحليل النصوص الأدبية والإعلامية المتعلقة بالمسيرة المليونية السنوية. "يتناول المؤتمر أربعة محاور رئيسية تعكس أبعادًا مختلفة لزيارة الأربعين. المحور الأول هو السرد الأدبي، الذي يهدف إلى التقاط القصص والروايات الأدبية والتأملات والقصائد التي تُجسّد مشاعر وتضحيات وتفاصيل إنسانية هذه الرحلة. ويركز هذا المحور على جماليات اللغة ودورها في نقل عمق التجربة الروحية.