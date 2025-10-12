خاطرة الشهيد طهرانچي عن لقاء الشهيد نصرالله: أطفال الشيعة جيل يتحول إلى أفضل الأطباء والمهندسين في لبنان

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ الشهيد طهرانچي كان من علماء الطاقة النووية في بلادنا، واستُشهد في اغتيال جبان نفذه رِجيم الاحتلال الإسرائيلي في بداية الحرب التي استمرت 12 يوماً.

ونقل هذا الشهيد الكبير ذكريات عن لقائه مع الشهيد السيد حسن نصرالله الأمين العام لحزب الله اللبناني، قائلاً:

«أُتيحت لي مرة فرصة لقاء السيد حسن نصرالله في لبنان، وكان النقاش حول المواضيع العلمية وتطوير التعليم الجامعي في لبنان. وقد روى السيد نصرالله قصة تُظهر مدى اهتمامهم بتطوير المعرفة والتخصص، ومدى تأثيرها القوي على المجتمع، وكيف وضعوا لها خططاً واضحة».

وقال السيد حسن نصرالله:

«عندما وصلتُ أول مرة، كان جميع أطفال الشيعة إما عمالاً أو يعملون في الخدمات البلدية، أما الآن، عند إجراء الامتحان الوطني (الكونكور)، يقول لي الآخرون من الأحزاب الأخرى: اتركوا مكاناً لألكسندر أو عثمان بين العشرة الأوائل؛ أي أن البقية أصبحوا فاطمة، حسن، محمد، حسين. اليوم، العشرة الأوائل في امتحانات لبنان هم من أطفال الشيعة. خلال الثلاثين سنة الماضية، ارتقت المجتمع الشيعي من مجتمع عمالي إلى مجتمع متخصص، وأصبحت قاعدة المجتمع المتخصص في لبنان بيد الشيعة».

وأضاف السيد حسن بفخر أن جيل الأطفال الشيعة أصبح يخرج أفضل الأطباء وأفضل المهندسين في لبنان. لذلك، كان السيد حسن نصرالله في بناء المجتمع الشيعي في لبنان يولي اهتماماً خاصاً للتخصص والعلم، وهو أمر يستحق الدراسة بجدية.