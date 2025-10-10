الحكومة الإندونيسية تعلن عن رفضها منح تأشيرات الدخول للاعبي إسرائيل

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أعلنت الحكومة الإندونيسية رفضها منح تأشيرات دخول للاعبي الجمباز من دولة الاحتلال الصهيوني للمشاركة في بطولة العالم للجمباز الفني، والمقرر إقامتها في العاصمة جاكرتا بين 19 و25 تشرين الاول الجاري.

وقال وزير التنسيق لشؤون حقوق الإنسان والهجرة والإصلاحات في إندونيسيا، يوسريل إحزا ماهيندرا، عبر حسابه على "إنستغرام"، إن "القرار جاء على خلفية استمرار العدوان الإسرائيلي على فلسطين، مؤكدا أن هذه الخطوة تعكس دعم إندونيسيا لحق الفلسطينيين في الاستقلال".

وكان ثمانية خبراء من الأمم المتحدة دعوا في وقت سابق كلا من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" والاتحاد الدولي "فيفا" إلى استبعاد دولة الاحتلال من المنافسات الدولية، فيما طالب 47 رياضيا بحرمان الأندية والمنتخبات الإسرائيلية من المشاركة بسبب ما وصفوه بـ"الجرائم والإبادة المستمرة في الأراضي الفلسطينية".

