آية الله رمضاني: متابعة الأبعاد القانونية والجنائية لجرائم حرب الـ 12 يوما ضرورة لا يمكن إنكارها

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ استقبل الأمين العام للمجمع العالمي لأهل البيت (ع) آية الله "رضا رمضاني" عددا من مسؤولي فيلق الإمام علي بن أبي طالب (ع) في قم ومركز المحامين في السلطة القضائية بمحافظة قم، وبحثوا متابعة جرائم الاستكبار العالمي ضد الشعب الإيراني من الناحية القانونية.

ومن جانبه تحدث الأمين العام للمجمع العالمي لأهل البيت (ع) آية الله رمضاني في هذا الاجتماع، معربا عن دعمه القاطع لهذا الإجراء، معتبرا إياه ضرورة لا يمكن إنكارها، وصرح: "يجب علينا متابعة إحقاق واستيفاء الحقوق تجاه جميع الأحداث التي فرضت علينا، سواء في الدفاع المقدس الأول أو في هذا الدفاع المقدس أي حرب الـ 12 يوما بشكل جاد؛ فإنّ كلتا الحربين قد فرضت علينا، ونحن أيضا وقفنا أمام المعتدي والعدوان".

و أكد سماحته حقانية جبهة المقاومة، وأضاف: "إنّ الوعد الإلهي هو انتصار جبهة الحق، ولا شك أننا الغالبون المنتصرون، لكن إلى جانب المقاومة في الميدان، يجب متابعة هذه القضايا في المحافل القانونية أيضا".

وقال الأمين العام للمجمع العالمي لأهل البيت (ع) مخاطبا المسؤولين القانونيين الحاضرين في الجلسة: " يجب إعداد جميع الأبعاد القانونية والجنائية لهذه القضايا مع الأدلة والوثائق المتقنة، حتى نتمكن من أن نحصل على نتائج لهذه الشكاوى في النظام الدولي والمحاكم العالمية، وإننا أيضا لم نقصر في القيام بأي شيء ما استطعنا عليه".

