اللواء باکبور: أي خطأ من العدو في مضيق هرمز سيُواجَه بردّ حازم من إيران

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ في رسالة بمناسبة يوم القوات البحرية في الحرس الثوري، وجّه القائد العام للحرس الثوري، اللواء محمد باکبور، التهاني لعناصر القوات البحرية في الحرس، مستذکراً تضحيات قادة ورجال المقاومة الذين استشهدوا خلال الحرب المفروضة.

وأشار باکبور إلى أن هذا اليوم الکبير يجسد "الإيمان الراسخ والمقاومة الذکية والقدرة الرادعة للمجاهدين الشجعان في القوات البحرية للحرس الثوري"، مؤکداً أن هؤلاء المقاتلين "يسيرون على نهج قائد الثورة الإسلامية، حاملين راية الأمن والاستقرار في الخليج الفارسي ومضيق هرمز والمياه الإقليمية للجمهورية الإسلامية".

وأوضح القائد العام للحرس أن القوات البحرية للحرس الثوري باتت اليوم "قوة استراتيجية رادعة لا نظير لها"، تعتمد على "الکوادر المؤمنة والإدارة الجهادية والتقنيات المحلية المتقدمة" في مجالات الحرب السطحية وتحت السطحية والصواريخ والطائرات المسيّرة والحرب الإلکترونية والسيبرانية.

وحذّر باکبور أعداء إيران من مغبة أي مغامرة عسکرية قائلاً: "إن أي خطأ في الحسابات داخل الخليج الفارسي أو مضيق هرمز أو الجزر الإيرانية سيُقابل بردٍّ قاطع وفوري ومدمّر يجعل المعتدي يندم على فعله."

واعتبر أن القوات البحرية للحرس الثوري أصبحت اليوم "ليست فقط ضمانةً لأمن إيران والمنطقة، بل أيضاً رکيزةً لتشکيل نظامٍ بحريٍّ عالمي جديد يقوم على العدالة والاستقلال في مواجهة الهيمنة والاستکبار".

وفي ختام رسالته، قدّم اللواء باکبور تهانيه للقائد البحري للحرس الثوري، الأدميرال علي رضا تنغسيري، وجميع الضباط والمقاتلين في هذه القوة، متمنياً لهم مزيداً من التوفيق في أداء مهامهم تحت رعاية الإمام المهدي (عج) وتوجيهات قائد الثورة الإسلامية، السيد علي الخامنئي.

.......

انتهى/ 278

