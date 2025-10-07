رئيس جامعة المصطفى العالمية: ٤٠٠ منظمة طلابية من ١٣٠ جنسية نشطة في قم المقدسة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ أعلن رئيس جامعة المصطفى العالمية، حجة الإسلام علي عباسي، أن نحو 400 منظمة طلابية تمثل 130 جنسية تنشط حاليًا داخل الجامعة، مما يعكس امتدادها الدولي الواسع في مجال التعليم والبحوث الإسلامية.

وفي كلمته خلال اجتماع مشترك مع مسؤولي جامعة طلوع مهر في قم، عُقد لإحياء ذكرى وفاة السيدة فاطمة المعصومة (س)، وصف حجة الإسلام عباسي وجود هذه الشخصية الجليلة في قم بأنه "نعمة إلهية" جعلت المدينة منارة للتميز الديني والأكاديمي.

وأعرب عن ثقته بأن قم، كما ورد في الروايات الإسلامية، ستصبح يومًا ما مركزًا ثقافيًا رائدًا في العالم. وفي معرض شرحه للهيكل الأكاديمي لجامعة المصطفى، قال إن الجامعة تدير ستة أقسام رئيسية هي: القرآن والحديث، والتاريخ والسيرة الذاتية، والفقه والمبادئ، والفلسفة والأديان، والعلوم الإنسانية الإسلامية، واللغات والأدب، والتي تشكل معًا أساس رسالتها العلمية العالمية.

وقال أن جامعة المصطفى الدولية، منذ تأسيسها عقب الثورة الإسلامية عام ١٩٧٩، قد درّبت عشرات الآلاف من الطلاب من أكثر من ١٣٠ دولة. وأضاف أن الجامعة عضو في العديد من الاتحادات الأكاديمية الدولية، وتتعاون مع مئات الجامعات حول العالم.

وأكد حجة الإسلام عباسي أن جامعة المصطفى تتميز بانفتاحها على الطلاب من مختلف المذاهب والأديان الإسلامية، وهو نموذجٌ نادرٌ في العالم الإسلامي للشمولية. كما أشار إلى أن الجامعة تُقدّم أكثر من ٢٠٠ برنامجٍ دراسيٍّ في العلوم الإسلامية، والعلوم الإنسانية، واللغات، من خلال نظامي الحوزة والجامعات، بما في ذلك التعليم الافتراضي وبرامج الدراسة القصيرة. وأشاد بنجاح جامعة المصطفى في تعزيز تعليم اللغة الفارسية عالميًا، مُشيرًا إلى أن العديد من خريجيها يُشكّلون الآن جسورًا ثقافية وأكاديمية بين إيران وبلدانهم الأصلية. وفي ختام كلمته أكد عباسي استعداد جامعة المصطفى الدولية لمشاركة خبراتها الواسعة وتعزيز التعاون مع المؤسسات الأكاديمية الإيرانية والدولية الأخرى لتعزيز التبادل العلمي والثقافي.