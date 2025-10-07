  1. الرئيسية
إعادة تركيب باب القبلة في مرقد العباس(س) بعد ترميمه وتذهيبه

7 أكتوبر 2025 - 19:01
 أُعيد تركيب باب القبلة في مرقد أبي الفضل العباس (س) بعد ترميمه وتذهيبه بعناية. ويعكس هذا المشروع، الذي قاده خبراء عراقيون، التزام المرقد بالحفاظ على التراث الإسلامي والمعالم التاريخية. ويبقى باب القبلة رمزًا للإرث المعماري المقدس.

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ باشر قسم تصنيع أبواب وشبكات الأضرحة بتركيب باب القبلة لمرقد أبي الفضل العباس (س)، بعد الانتهاء من صيانته وتذهيبه.تأتي هذه المبادرة في إطار جهود العتبة المقدسة المتواصلة في الحفاظ على التراث الإسلامي والأصالة التاريخية لمعالمها المقدسة.

وأوضح رئيس القسم، الأستاذ ناظم الغرابي، أن عملية الترميم بدأت بتفكيك كامل، مع فحص دقيق لجميع المكونات المعدنية والزخرفية لتحديد أي ضرر وإصلاحه ثم قال: أن التذهيب والترميم نُفّذا بعناية فائقة للحفاظ على هوية الباب الأصلية وجماليته، وإعادة رونقه بما يليق بمكانته المرموقة.

وأكد الغرابي أن المشروع بأكمله نُفّذ بأيدي مهندسين وحرفيين عراقيين ذوي كفاءات عالية، مما يُظهر قوة وكفاءة الخبرات الوطنية في تنفيذ مثل هذه الأعمال التخصصية. ويعد باب القبلة من أهم المعالم التاريخية للمرقد، ويعكس ترميمه حرص العتبة العباسية المقدسة على الحفاظ على تراثها الأثري والثقافي.

