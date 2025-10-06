https://ar.abna24.com/xjLSY6 أكتوبر 2025 - 16:33 رمز الخبر 1735627 الوسائط المتعدده فیدیو الرئيسية الوسائط المتعدده فیدیو فيديو | ملخص أبرز ما حدث في ٧ أكتوبر 6 أكتوبر 2025 - 16:33 رمز الخبر: 1735627 وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ ملخص أبرز ما حدث في ٧ أكتوبر. سمات فیدیو 7 أكتوبر اخبار ذات صله فيديو | استشهاد أحد مصابي عملية البيجر مع زوجنه في عمليه اغتيال صهيونية فيديو | سرايا القدس تعيد نشر كليب "الإنطلاقة الجهادية المباركة" فيديو | طوفان الأقصى أكبر موجة هجرة عكسية منذ تأسيس الكيان فيديو | مظاهرات واسعة في المغرب إسنادًا لغزة فيديو | جيش الاحتلال مستمر في هدم بيوت الفلسطينيين في غزة فيديو | مشاركة نحو ربع مليون شخص في مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في أمستردام
تعليقك