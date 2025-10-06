السجاد الإيراني جسر للدبلوماسية الثقافية في مشهد

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ في لقاءٍ مع قناصل الدول الأجنبية المقيمين في مشهد، استعرض المدير التنفيذي لشركة سجاد العتبة الرضوية إمكانيات السجاد في خراسان، ووصف فن السجاد اليدوي الإيراني الأصيل بأنه أداة فعّالة في الدبلوماسية الثقافية والسياحية.

ألقى الدكتور حميد كاركر كلمة في "ملتقى خراسان الرضوي الدولي لتطوير السياحة" الذي عُقد يوم الثلاثاء 8 أكتوبر 2025 ، بمناسبة أسبوع السياحة، تناول فيها دور السجاد في الدبلوماسية السياحية. وقدّم عرضاً لفن السجاد اليدوي الإيراني ، وشرح وظائفه الدبلوماسية من الماضي البعيد إلى الحاضر.

السجاد، لغة مشتركة بين الثقافات

كما أشار إلى خصائص مثل الروابط التاريخية والثقافية والفنية، والعصور القديمة، والتوزيع الجغرافي، وتنوع التصاميم والأنماط، وأساليب النسيج، وتنوع الاستخدامات، واعتبر السجاد منصةً مناسبةً لسرد القصص وتوطيد العلاقات بين الأمم، وتعزيز التفاعل الإنساني.

وقدّم المدير التنفيذي لشركة العتبة الرضوية المقدسة للسجاد أمثلةً على حضور ودور السجاد في الدبلوماسية السياحية، بما في ذلك جولات المتاحف، وورش العمل، ورواية القصص، والهدايا الدبلوماسية، والطقوس والتقاليد المتعلقة بالسجاد، بالإضافة إلى نسج السجاد بموضوع السلام والصداقة، مؤكداً على دور السجاد الإيراني كعلم ثان لللبلاد.

وأشار إلى طريق الحرير القديم والعلاقات التجارية بين الدول الواقعة على طوله من الماضي البعيد إلى الحاضر، وتحدث عن إمكانية التبادل الثقافي والتجاري القائم على الحرير والسجاد، وأعلن عن استعداد شركة العتبة الرضوية للسجاد للتعاون مع الدول المجاورة في هذا المجال.

وقام المدير التنفيذي لشركة العتبة الرضوية المقدسة للسجاد باستعراض بعض إمكانيات محافظة خراسان، لا سيما في مجال نسج السجاد الكبير،قائلاً: مع التسجيل العالمي لسجاد منطقتي مشهد وكاشمر في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، فإن هذه الشركة مستعدة لاستضافة جولات سياحية حول السجاد اليدوي.

خلق فرص بحضور الدبلوماسيين

كما أوضح الدكتور حجة الله أيوبي، كبير مستشاري وزير التراث الثقافي والسياحة والصناعات اليدوية ورئيس مركز الشؤون الدولية بالوزارة، خلال هذا الاجتماع، الإمكانات الكامنة لإيران وخراسان لتوسيع التعاون مع الدول المجاورة.

كما أشار السيد جواد الموسوي، المدير العام للتراث الثقافي والسياحة والحرف اليدوية في محافظة خراسان الرضوية، إلى الفرصة التي أتاحها هذا الحدث لاستكشاف مجالات التعاون والاستثمار في مجال السياحة، واعتبر حضور القناصل والدبلوماسيين من مختلف الدول مؤثراً في توسيع نطاق التواصل وتطوير السياحة الخارجية في المحافظة.

جدير بالذكر أن هذا الاجتماع الذي عقد في فندق انتخاب في مشهد تحت رعاية المديرية العامة للتراث الثقافي والسياحة في خراسان الرضوية، قد حضره ممثلون عن المكاتب القنصلية من باكستان وتركيا وتركمانستان وأفغانستان والعراق، فضلاً عن بعض مدراء القطاعين الحكومي والخاص ذوي الصلة بمجال السياحة.

.....................

انتهى / 323