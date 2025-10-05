من بينهم 376 موظفا أمميا.. الأمم المتحدة تعلن مقتل 562 عامل إغاثة على الأقل في غزة منذ 7 أكتوبر

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ صرح المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك للصحفيين، بأن أحد موظفي منظمة "أطباء بلا حدود" قتل في غارة على دير البلح أصيب فيها أيضا أربعة آخرون بجروح خطيرة.

وأفاد بأن الجيش الإسرائيلي نفذ الغارة بينما كان الفريق ينتظر حافلة للذهاب إلى مستشفى تابع لمنظمة "أطباء بلا حدود".

وأضاف دوجاريك "هذا هو الموظف الرابع عشر من منظمة أطباء بلا حدود الذي يقتل في غزة منذ بدء هذا الحرب في السابع من أكتوبر".

وقالت "أطباء بلا حدود" إن الضحية يدعى عمر حايك (42 عاما) وهو معالج مهني عمل مع المجموعة منذ عام 2018.

وذكرت في بيانها: "كان جميع الموظفين يرتدون سترات عليها شعار منظمة أطباء بلا حدود ويمكن التعرف عليهم بوضوح باعتبارهم عمالا طبيين وإنسانيين".

هذا، وأوضح دوجاريك أن العمليات العسكرية والغارات الجوية المكثفة التي تستهدف المناطق السكنية والمباني تزيد من عدد القتلى وتستمر في إحداث الفوضى في المنطقة.

وعلى أرض الواقع، أشار المتحدث إلى أن زملاءه في المجال الإنساني حذروا من أن الوضع في شمال غزة يتدهور بسرعة.

وقتل الجيش الإسرائيلي أكثر من 66 ألف فلسطيني معظمهم من النساء والأطفال، منذ 7 أكتوبر 2023.

وقد أدى القصف المتواصل إلى جعل القطاع غير صالح للسكن تقريبا وأدى إلى المجاعة وانتشار الأمراض.