طوفان بشري بالعاصمة صنعاء رفضا للمؤامرة الصهيوأمريكية وثباتاً مع غزة حتى النصر

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ شهدت العاصمة صنعاء أمس الجمعة، طوفاناً بشرياً هادرا في مليونية "رفضا للمؤامرة الصهيوأمريكية.. وثباتا مع غزة حتى النصر".

وأعلنت الحشود المليونية مواصلة الاستنفار مع غزة وتعزيز الجاهزية والاستعداد لخوض المعركة المقدسة مع العدو الصهيوني المجرم حتى تحقيق النصر وزوال الكيان الغاصب.. مجددة التأكيد على ثبات موقف الشعب اليمني الداعم والمساند للشعب الفلسطيني.

وأكدت الوقوف بوجه كل المؤامرات الأمريكية والصهيونية التي تستهدف الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.. لافتة إلى أن الخطة الأمريكية التي أعلنها المجرم ترامب تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية وتحقق للعدو الصهيوني ما عجز عن تحقيقه من خلال عدوانه وجرائمه في غزة على مدى عامين.

ودعت الحشود الشعوب العربية والإسلامية إلى التحرك الجاد والقوي للضغط على أنظمتها الخانعة والعميلة لمواجهة المؤامرات التي تستهدف الشعب الفلسطيني ودول المنطقة.. مؤكدة أن الأمريكي هو الوجه الآخر للصهيوني وهما وجهان لعدوان واحد على فلسطين والأمة.

وأشادت بالموقف الإنساني للمشاركين في أسطول الصمود من مختلف دول العالم الذين استشعروا مسؤوليتهم بكسر الحصار الظالم والإجرامي عن سكان غزة، وأسقطوا زيف الكيان الصهيوني الإرهابي وفضحوا جرائمه.

واعتبرت الجماهير ما أقدم عليه العدو الصهيوني المجرم من اعتداء على طواقم أسطول الصمود قرصنة وإرهابا وانتهاكا سافرا لكل المواثيق والقوانين الدولية، وجريمة ضد الإنسانية، تستدعي من العالم التحرك الفاعل والعاجل لإيقاف العدوان ورفع الحصار عن غزة.

وفيما أشادت الحشود بخروج المظاهرات في عدد من الدول الأوروبية تضامناً مع أسطول الصمود والشعب الفلسطيني، استنكرت بشدة استمرار صمت وتخاذل أبناء الأمة العربية والإسلامية وتقاعسهم عن مسؤولياتهم الدينية والأخوية والإنسانية في الوقوف مع إخوانهم الفلسطينيين الذين يتعرضون لأبشع جرائم الإبادة والتجويع.

ورددت الحشود (الخطة أكبر خداع.. تنهي القدس مع القطاع)، (خطة ترامب الملعون.. إنقاذ لبني صهيون)، (خطة ترامب الشيطان.. لا تخدم غير الكيان)، (نشكر كل نشاط قائم.. في نصر فلسطين يساهم)، (يحيا أسطول الصمود.. من أسقط زيف اليهود)، (البحر على المجرم مغلق.. من يتعدى الحظر سيغرق)، (الصراع مع اليهود.. يعقبه الفتح الموعود).

وهتفت الجماهير بشعارات البراءة من أعداء الأمة والعملاء والخونة وعبارات (مع غزة لله أجبنا.. لم نعمل إلا واجبنا)، (بالله القيوم الدائم.. سنواصل موقفنا الداعم)، (مهما ضحينا وبذلنا.. معنا الله ولن يخذلنا)، (مع غزة يمن الأنصار.. فرض على إسرائيل حصار)، (يا غزة يا فلسطين.. معكم كل اليمنيين)، (يا غزة وإحنا معكم.. أنتم لستم وحدكم).

وأوضح بيان صادر عن المسيرة أنه استجابة لله سبحانه وتعالى، وجهاداً في سبيله، وابتغاء لمرضاته، نستمر في خروجنا الأسبوعي في مسيرات مليونية نصرة للشعب الفلسطيني المسلم المظلوم ووقوفاً بوجه كل المؤامرات التي تستهدف القضية الفلسطينية، والشعب الفلسطيني، وكل المنطقة.

وأكد أن "الموقف الإيماني الخالص لوجه الله لا يزداد مع اشتداد المؤامرات إلا صلابة وقوة، ونزداد قناعة بأهميته كلما توجه العدو للتكالب ضد القضة الفلسطينية، وضد المقاومة، وضد منطقتنا وأمتنا، ونزداد يقيناً باقتراب النصر كلما افتضح أمر المنافقين، وسقطت الأقنعة عن وجوههم".

وتابع البيان "إن قناعتنا المطلقة بأن الأمريكي هو الوجه الآخر للصهيوني، وأن ترامب ونتنياهو لا يختلفان عن بعض في الإجرام والبغي، وأن ما يصدر عنهما إنما هو باطل وظلم وعدوان، ولا ينتظر أو يتوقع منهم الخير إلا جاهل مغفل، أو من هو بعيد عما هدى الله إليه، في كتابه العزيز".

ووجه التحية لكل أحرار العالم من قادة أحرار وشعوب كريمة الداعمين للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة والمحقة، ودعاهم إلى المزيد من الجهود الفاعلة مع التأكيد على أهمية التحلي بالوعي بمؤامرات العدو المجرم وأساليبه المخادعة والخبيثة في محاولة الالتفاف على المواقف المشرفة والجهود المؤثرة وإدراك حقيقة أن التحرك الداعم لغزة له تأثيره الكبير والفاعل، وأن مواصلته ضرورة ملحة لإنقاذ غزة وشرف الإنسانية، وفضح المجرمين الصهاينة والأمريكان، ويجب أن يعرف المجرم الأمريكي والصهيوني بأن محاولة الالتفاف على هذا الحراك أمر غير ممكن، ولعبة مكشوفة.

ودعا بيان المسيرة المليونية، شعوب الأمة إلى مغادرة مربع الخنوع والوهن؛ لأن أول من سيدفع الثمن هي هذه الشعوب قبل غيرها، وعليهم أن يثقوا بوعود الله بالنصر، لأنها وعود قاطعة، ولا شك فيها، ومن يعتقد بغير ذلك فقد أساء الظن بالله، وتعالى الله وتقدس أن يُخلف وعده أو أن يبدل قوله.

