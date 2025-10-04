بعد رد حماس.. ترامب: على "إسرائيل" أن توقف قصف غزة فوراً حتى نتمكن من إخراج الأسرى

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ليل الجمعة-السبت، كيان الاحتلال الإسرائيلي لوقف قصفه على غزة، لافتاً إلى أنّه "يجب على إسرائيل أن توقف فوراً قصف غزة، حتى نتمكن من إخراج الرهائن بأمان وسرعة".

وفي ردٍ على البيان الذي أصدرته حركة حماس، رأى ترامب في منشور على منصّة "تروث سوشال"، أنّه "أعتقد أن حماس مستعدون لسلام دائم".

وأشار الرئيس الأميركي، إلى أنّه "نحن بالفعل في مناقشات حول التفاصيل التي يجب تسويتها".

وأضاف زاعما : "هذه المسألة لا تتعلق بغزة وحدها، بل تتعلق بالسلام المنشود منذ زمن طويل في الشرق الأوسط".

