انطلاق الحملة الانتخابية في عموم العراق

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ بدأت الحملة الانتخابية الدعائية لانتخابات مجلس النواب 2025 في عموم العراق اليوم الجمعة.

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أعلنت في وقت سابق، عن مصادقة مجلس المفوضين على قوائم المرشحين، فيما أعلنت انطلاق الحملات الانتخابية للانتخابات البرلمانية المقبلة في 3 تشرين الأول الجاري، وتستمر حتى 8 تشرين الثاني 2025.

وأكدت مفوضية الانتخابات أنها ستواصل توزيع البطاقات البايومترية للمواطنين حتى موعد الاقتراع، لضمان تمكين جميع الناخبين من المشاركة في العملية الانتخابية دون استثناء.



وسبق أن حدد مجلس الوزراء، 11 تشرين الثاني 2025 موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية في عموم العراق.

..................

انتهى / 232