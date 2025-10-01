متولي العتبة الرضویة المقدسة يعزي المرجع الأعلى في العراق بوفاة عقيلته

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ بعث متولي العتبة الرضوية المقدسة الشيخ "أحمد مروي" برقة بمناسبة وفاة عقيلة المرجع الأعلى آية الله العظمى السيد علي السيستاني في العراق .

جاء في البيان:

بسم الله الرحمن الرحیم

سماحة آیة الله العظمی السید علي السیستاني(دام ظله)

أتقدم بأحر التعازي لکم ولأبنائکم الأجلاء وعائِلتي السيستاني والشيرازي الفاضلَتين وجميع محبي ذلك البيت الكريم؛ بوفاة زوجتکم الفاضلة.

كانت تلك السيدة الكريمة، بحياتها الحافلة بالإيمان والبساطة والصبر، مثالاً فريداً للزوجة الوفية والداعمة للمرجعیة؛ وخلال سنوات طویلة من النضال الصامت، أسهمت إسهاماً كبيراً في خدمة الأمة الإسلامية.

ومن جوار حرم ثامن الأئمة (ع)، أسأل الله تعالى للفقيدة الرحمة والمغفرة والدرجات الرفیعة، ولأسرتها وذویها المكرمين الصبر الجميل والأجر العظيم. كما أسأل الله تعالى الصحة والعمر المديد للمرجع الجليل.

أحمد مروي

متولي العتبة الرضویة المقدسة

.....................

انتهى / 323