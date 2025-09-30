اللواء صفوي يعلن عن عدد طيارين إسرائيليين خلال حرب 12

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أعلن مستشار القائد العام للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء يحيى رحيم صفوي، أن الضربات الصاروخية التي نفذها الحرس الثوري الاسلامي خلال ”الحرب الـ12 يوماً” تسببت بمقتل “ما لا يقل عن 16 طياراً إسرائيلياً” وألحقت أضراراً واسعة بالبنى التحتية داخل الأراضي المحتلة.

وقال صفوي، خلال مراسم إحياء “أسبوع الدفاع المقدس” في مدينة قم، إن أكثر من 500 صاروخ استهدف مصافي نفط ومحطات كهرباء ومراكز بحثية في حيفا ومناطق أخرى، مبيناً أن قوة بعض الضربات كانت أشبه بـ”زلزال” امتد تأثيره لمسافة ثلاثة كيلومترات.

وأشار المسؤول الإيراني إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل فشلتا في تحقيق أهدافهما، وأن تل أبيب اضطرت عبر واشنطن لطلب وقف إطلاق النار بعد “تكبّدها هزيمة استراتيجية”، على حد وصفه.

وتحدث صفوي عن تباين المواقف الدولية إزاء الصراع، مشيداً بموقف الصين الداعم، فيما أشار إلى أن بعض دول الاتحاد الأوروبي وقفت في الجهة المقابلة.

كما دعا إلى تعزيز القدرات الاستخبارية والدفاعية والهجومية لإيران، مؤكداً أن “أفضل وسيلة للدفاع هي الهجوم”، مشيداً بدور قائد الثورة الاسلامية الإمام الخامنئي في إدارة أبعاد المعركة سياسياً وعسكرياً واجتماعيا.

