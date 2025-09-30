النخالة: خطة ترامب تهدف لفرض وقائع بالقوة بعد فشل الحرب ضد الفلسطينيين

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أكّد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، زياد النخالة، أنّ ما جرى الإعلان عنه في المؤتمر الصحافي بين الرئيس الأميركي، دونالد ترامب ورئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، ليس سوى اتفاق أميركي إسرائيلي بالكامل.

النخالة شدّد على أن هذا الإعلان يعكس الموقف الإسرائيلي بأدقّ تفاصيله، ويمثل وصفة لاستمرار العدوان على الشعب الفلسطيني ومحاولة فرض وقائع جديدة عبر الولايات المتحدة، بعد فشل الاحتلال في تحقيقها بالحروب المتتالية.

وأضاف أن ما يسمى "الاتفاق الأميركي الإسرائيلي" ليس إلا وصفة جاهزة لتفجير المنطقة بأسرها وإشعال المزيد من الصراعات.

ومساء أمس الاثنين، أعلن البيت الأبيض، عن تفاصيل اقتراح بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مدعياً أنّه "إذا وافق الطرفان على هذا الاقتراح ستنتهي الحرب على الفور"، وذلك بعد لقاء جمع ترامب ونتنياهو، في البيت البيض.

