صحة غزة: 50 قتيلا و184 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ قالت الوزارة في بيان لها اليوم: "وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 50 قتيلا و184 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية".

ووفقا للبيان فقد بلغت حصيلة ضحايا استئناف العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع منذ 18 مارس 2025 نحو 13.187 قتيلا و56.305 إصابة.

وأشار البيان إلى أن عدد ضحايا "لقمة العيش" في القطاع الذين وصلوا المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، بلغ 5 قتلى و48 إصابة، ليرتفع إجمالي ضحايا لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 2.571 قتيلا وأكثر من 18.817 إصابة.

وأضاف البيان أنه لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.