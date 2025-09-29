الوزير الصهيوني سموتريتش: نرفض أي دور مستقبلي لقطر في قطاع غزة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ طالب وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش على وجوب محافظة الجيش الإسرائيلي على «حرية كاملة لتنفيذ عمليات» في القطاع، قبيل الاجتماع المرتقب بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترامب.

كما أعرب سموتريتش، عبر منصة «أكس» اليوم، عن رفضه لأي دور مستقبلي لقطر في قطاع غزة، ذلك بعد تداول معلومات بأن ترامب ونتنياهو سيناقشان دور قطر في إعادة إعمار قطاع غزة وإدارته، وقال «حان الوقت لوضع حد لنفاق وازدواجية قطر التي تشجع على الإرهاب وتموّله»، مشيراً إلى أنه «نحن لا نتدخل في علاقات أصدقائنا الأميركيين أو تعاملاتهم مع الدول العربية، لكن عندما يتعلق الأمر بإسرائيل وغزة، يجب مقاطعة قطر واعتبارها غير مقبولة».

وعرض سموتريتش مجموعة من «الخطوط الحمراء» قبيل الاجتماع، شملت المطالبة بـ«الانسحاب الحقيقي والكامل لحماس» من غزة، وببقاء «الجيش دائماً في المحيط الأمني، بما في ذلك محور فيلادلفيا، وأن يحتفظ بحرية كاملة لتنفيذ عمليات في قطاع غزة بأكمله».

كما رفض وزير مالية العدو أي دور للسلطة الفلسطينية في رام الله في إدارة غزة مستقبلاً، وهو أحد أكثر الجوانب إثارة للجدل في خطة ترامب، مطالباً بعدم «ذكر، ولو تلميحاً، دولة فلسطينية من شأنها أن تعرض وجود إسرائيل للخطر».

وأضاف أنه يأمل في «اغتنام الفرصة التاريخية لإثبات سياسياً وعملياً أن يهودا والسامرة جزء لا يتجزأ من الدولة الإسرائيلية ذات السيادة»، مفي إشارة إلى الضفة الغربية المحتلة منذ 1967، والتي كان ترامب قد حذر نتنياهو الأسبوع الماضي من ضمها.