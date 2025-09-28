البرلمان الإيراني يناقش الإنسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي ردا على الغرب

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ بحث مجلس الشورى الإسلامي الإيراني (البرلمان) اليوم الأحد الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي ردا على عودة آلية تنفيذ العقوبات على طهران والتي طالب وزير الخارجية عباس عراقجي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونیو غوتیریش بمنع تفعيلها.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" أن البرلمان الإيراني عقد جلسة مغلقة بطلب عدد من النواب لمناقشة القضايا الداخلية وفي مقدمتها عودة العقوبات الأممية.

وأشار موقع "نور نيوز" إلى أن ثمة تقارير غير مؤكدة تشير إلى بحث البرلمان مسألة الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي، مشددا على أن بلاده غير ملزمة بتنفيذ تلك القرارات.

وحذر رئيس البرلمان الإيراني من أن" أي إجراء يتخذ ضد إيران استنادا إلى تلك القرارات سيقابل برد صارم".

وأضاف أن الدول الغربية "اشترطت التفاوض مع واشنطن، والسماح لمفتشي الوكالة الدولية بدخول المنشآت النووية الإيرانية، مقابل تمديد آلية الزناد".

وقال قاليباف، "نعلن أنه إذا أرادت أي دولة اتخاذ إجراء ضد إيران بناء على هذه القرارات غير القانونية، فإنها ستواجه رد فعل حازما من إيران، وستواجه الدول الأوروبية الثلاث التي بادرت بهذا الإجراء غير القانوني رد فعل منا أيضا".

وفي حديثه لنادي الصحفيين الشباب، التابع للتلفزيون الرسمي الإيراني، قبل انعقاد الجلسة، صرّح النائب إسماعيل كوثري بأن البرلمان سيناقش الانسحاب من المعاهدة النووية. وقال إن "البرلمان سيناقش هذه القضايا ويتخذ قرارا بشأنها".

وعندما سُئل كوثري من قِبل نادي الصحفيين الشباب عما إذا كان انسحاب إيران من المعاهدة يعني المضي قدما في بناء القنبلة، أجاب: "لا، هذا لا يعني ذلك. ستُناقش هذه المسألة بشكل منفصل لاحقا، ويمكننا إدراجها على جدول الأعمال إذا لزم الأمر".

