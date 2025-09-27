أهالي جنود في الجيش الإسرائيلي يحذرون من الثلاثاء المقبل: "سنبدأ بهزّ أركان إسرائيل"

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ في التفاصل، أعلن أهالي جنود يخدمون حاليا في قطاع غزة عن خروجهم في نضال منظم لإنهاء الحرب وإنقاذ حياة أبنائهم، يوم الثلاثاء المقبل (30 سبتمبر) في الساعة 19:30، حيث ستنطلق مسيرة احتجاجية من بوابة رابين في الكرياه وصولا إلى متسودات زئيف، في ما يُوصف بأنه أول عمل احتجاجي ضمن سلسلة من الأعمال التي ستتصاعد كلما استمرت الحرب.

وقال الأهالي في مؤتمر صحفي عقدوه اليوم الخميس: "لا نسمح لحرب سياسية بأن تحصد أرواح أبنائنا"، ووفقا لقولهم، تحولت الحرب إلى حرب سياسية هدفها الوحيد هو الحفاظ على حكم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وأكدوا أنه لا يوجد شيء لن يفعله الأهالي لإنقاذ حياة أبنائهم.

ووصف إيلان غرين، وهو والد لجنديين توأمين أحدهما أصيب بجروح خطيرة مؤخرا في القتال في غزة، العملية الحالية بأنها "فخ الموت". وقال في المؤتمر الصحفي: "أنا أسمع القائد الأعلى لابني، رئيس الأركان، يقول إنهم ذاهبون إلى فخ الموت. أرى الحكومة المسؤولة عن إدارة الحرب تعلن بلا خجل أنها لن تنقذه إذا وقع في الأسر".

وتابع: "جئنا إلى هنا، نحن الأهالي، أمهات وآباء الجنود المقاتلين في غزة، لنصرخ ونرفع أصواتنا، إنها حرب سياسية، لا جدوى منها سوى استمرار حكم نتنياهو. عندما يرسلون أبناءنا للموت أو الإصابة أو الانتحار، فإنهم يفضلون الحفاظ على 'المُلك'، أكثر من اهتمامهم بأبنائنا". وأكد غرين: "نحن هنا لوضع حد لهذا، للحرب وقتل أبنائنا".

وحذر الأهالي من أنهم يوم الثلاثاء المقبل سيبدأون "في هز أركان الدولة". ووفقا لهم، "هذا عمل تحذيري لصناع القرار، وكلما استمرت الحرب، سنصعد النضال. سنشل الدولة إذا لزم الأمر. لن نقبل مواعظ أخلاقية بينما يموت أبناؤنا، حول آداب وحدود الاحتجاج. نحن آباء وسنفعل كل شيء من أجل أبنائنا".

وفي ختام المؤتمر، توجه إيلان غرين باللغة الإنجليزية إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ودعاه لـ"إنقاذ" إسرائيل، قائلا: "اسمي إيلان غرين. ابناي التوأمان جنديان. أحدهما أصيب بجروح خطيرة في غزة قبل ثلاثة أشهر. أنا أتحدث هنا اليوم باسم الكثير من الآباء الفخورين، الكثير الكثير، الذين يُجبرون على رؤية أحبائهم يُرسلون إلى حرب كاذبة. حرب مزيفة.. نتنياهو يخدعك أنت أيضا سيدي الرئيس. الحرب في غزة لن تنتهي أبدا، ما لم تجبره على ذلك. لقد أريتنا مرتين في الماضي القريب أنك قادر على ذلك. سيدي الرئيس، أنا أدعوك لإنقاذ إسرائيل. ليس أقل من ذلك. إسرائيل، دولة اليهود، في ظل نتنياهو هي دولة لم تعد تحمي اليهود بعد الآن. جميعنا نعلم كم هي إسرائيل مهمة بالنسبة لك. على عكس الرؤساء السابقين، أنت قادر على وقف هذا الجنون. أنت وحدك القادر".