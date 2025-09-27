إعلام عبري: أجهزة الأمن الإسرائيلية توصي بفرض عقوبات على مسؤولي السلطة الفلسطينية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ أفادت الإذاعة: "في أعقاب اعتراف عدة دول مؤخرا بدولة فلسطينية، تدرس إسرائيل اتخاذ إجراءات انتقامية ستحددها القيادة السياسية لاحقا. واستعدادا للنقاش، يوصي كبار المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين بفرض مجموعة من العقوبات على كبار مسؤولي السلطة الوطنية الفلسطينية... من بينها تقييد حريتهم في التنقل في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، وكذلك عبر معبر اللنبي".

يُشار إلى أن أجهزة المخابرات الإسرائيلية توصي بفرض عقوبات شخصية على الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ونائبه حسين الشيخ، ومسؤولين كبار آخرين. علاوة على ذلك، هناك توصية بفرض عقوبات اقتصادية على عدد من المسؤولين الفلسطينيين بهدف الإضرار بأعمالهم ومصادر دخلهم.

كما توصي المؤسسة الأمنية أيضًا القيادة السياسية بمراقبة مدى الموقف العدائي الذي اتخذه محمود عباس في خطابه اليوم أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

في الوقت نفسه، ينصح مسؤولو الأمن الإسرائيليون حاليًا بعدم اتخاذ خطوات قد تضر بالجمهور الفلسطيني الأوسع، مثل تقييد حرية التنقل على طرق الضفة الغربية، أو الإضرار بالنظام المالي والمصرفي للسلطة الفلسطينية، أو رفع حصص العمل لآلاف العمال الفلسطينيين في إسرائيل.

وكان نتنياهو، رد أمس الأربعاء على اعترافات 11 دولة بدولة فلسطين قائلا:

"إن استسلام بعض القادة المخزي للإرهاب الفلسطيني لن يلزم إسرائيل بأي حال من الأحوال.. لن تكون هناك دولة فلسطينية".

وأفاد رئيس الوزراء بأن اعتراف بعض الدول الغربية مؤخرا بدولة فلسطينية غير ملزم لإسرائيل بأي شكل من الأشكال.