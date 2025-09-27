مندوب إيران: حضور نتنياهو مجرم حرب في هذا المحفل الدولي أمر مخزٍ

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ انتقد مندوب إيران لدى الأمم المتحدة خطاب بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الكيان الصهيوني، واصفاً إياه بأنه "وصمة عار على جبين العدالة والإنسانية"، مؤكداً أن "الحملات الدعائية ضد بلادي ليست سوى محاولة للتغطية على جرائم هذا الكيان".

وشدد المندوب الإيراني في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة على أن حضور شخصية مثل نتنياهو، المطلوب من المحكمة الجنائية الدولية، في هذا المحفل الدولي أمر مخزٍ، معتبراً أن "مجرماً تلطخت يداه بدماء آلاف الأطفال الأبرياء لا ينبغي أن يُمنح منبراً في الأمم المتحدة".

وأضاف أن "الكيان الصهيوني منذ نشأته بُني على الاحتلال والعدوان والإرهاب ونظام الفصل العنصري، وخلال العقود الماضية أشعل حروباً وشن اعتداءات متكررة ضد جميع جيرانه وحتى ضد دول أخرى داخل المنطقة وخارجها. ففي العامين الماضيين وحدهما هاجم هذا الكيان غزة والضفة الغربية ولبنان وسوريا واليمن وإيران وقطر، وفي الوقت ذاته يروج علناً لمشروع (إسرائيل الكبرى) الذي يقوم على احتلال مزيد من الأراضي والدول".

وحذّر المندوب الإيراني من أن هذا الكيان هو المصدر الأساسي لانعدام الأمن وعدم الاستقرار في غرب آسيا، وإن لم يُكبح جماحه فقد يدفع المنطقة إلى حرب شاملة، مؤكداً ضرورة الوقف الفوري والدائم لاعتداءاته على غزة والضفة ولبنان وسوريا واليمن وسائر المناطق.

وأشار إلى "المجازر التي أودت بحياة أكثر من 65 ألف فلسطيني وإصابة نحو 180 ألف آخرين خلال العامين الأخيرين، واستخدام الحصار والتجويع كسلاح ضد المدنيين، وتهجير الفلسطينيين قسرياً في غزة"، معتبراً ذلك "جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية". كما لفت إلى اغتيال ما يقارب 250 صحفياً في هذه الفترة، واصفاً ذلك بأنه "هجوم مباشر على حرية الإعلام".

كما ذكّر المندوب الإيراني باعتداء الكيان الإسرائيلي على بلاده في يونيو 2025، والذي استمر 12 يوماً وأسفر عن استشهاد أكثر من ألف شخص، بينهم علماء ومسؤولون رفيعو المستوى ومئات المدنيين من نساء وأطفال، معتبراً ذلك "انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي، وفي مقدمتها القاعدة الآمرة التي تحظر استخدام القوة".

وفي معرض حديثه عن الملف النووي، شدد على أن "مزاعم الكيان الصهيوني بشأن البرنامج النووي الإيراني مجرد ذرائع واهية، لم تقبلها حتى الولايات المتحدة، فيما لم ترصد الوكالة الدولية للطاقة الذرية أي انحراف في الأنشطة النووية السلمية الإيرانية". وأضاف أن "البرنامج النووي العسكري السري لهذا الكيان هو التهديد الحقيقي للأمن والسلام الدوليين".

ورفض المندوب الإيراني جميع الاتهامات القديمة والجديدة الموجهة ضد بلاده، مؤكداً أن "كل هذه الادعاءات ليست سوى محاولة للتغطية على جرائم الكيان الذي ارتكب بشكل منظم ومتزامن الجرائم الأربع الكبرى في القانون الدولي: العدوان، والإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية".

وختم بالتأكيد على أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية "تدعم بشكل كامل الحق الطبيعي للشعب الفلسطيني في تقرير المصير والمقاومة ضد الاحتلال والعدوان"، مشدداً على أن إيران "لن تتردد في الدفاع عن أراضيها وشعبها ومصالحها الحيوية أمام اعتداءات الكيان الصهيوني".

