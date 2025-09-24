خبير مصري: الاعتراف بدولة فلسطين يعمق عزلة الولايات المتحدة وإسرائيل

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ أعرب عن هذا الرأي، الخبير المصري في الشؤون الإقليمية والدولية هاني الجمل وقال في حديث لوكالة نوفوستي: "هذه الخطوة تزيد من عزلة الولايات المتحدة وإسرائيل. وارتفع عدد الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي التي تعترف بفلسطين إلى أربعة، بعد أن اعترفت بها روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا".

وأضاف: "بعد اعتراف هذه الدول بفلسطين، هل يُمكن إجراء أي نوع من التبادل الدبلوماسي وتأسيس سفارات؟ والسؤال الآخر هو: هل ستتمكن هذه الدول من دعم السلطة الفلسطينية في بسط سيطرتها على قطاع غزة؟".

وأشار الخبير إلى أن الدول الأوروبية تعترف بفلسطين ضمن حدود عام 1967، بينما ينحرف موقف إسرائيل عن اتفاقيات أوسلو للسلام. كما لم يستبعد الخبير إمكانية أن تضغط الولايات المتحدة على الدول العربية لتحويل قطاع غزة إلى "ريفييرا شرق أوسطية".

وقال: "تسعى أوروبا لاستعادة مكانتها في الشرق الأوسط، وتسعى لإيجاد موطئ قدم بعيدا عن الهيمنة الأمريكية. تواجه أوروبا حاليا ضغوطا وتحديات يصعب عليها مواجهتها بمفردها، لذا فهي بحاجة إلى دعم اقتصادي واسع من الشرق الأوسط، وخاصة من مصادر الطاقة التقليدية القديمة".

في وقت سابق، خلال مؤتمر عُقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، أعلنت أندورا وبلجيكا ولوكسمبورغ ومالطا وسان مارينو وفرنسا اعترافها بدولة فلسطين. وفي 21 سبتمبر، اعترفت أستراليا وبريطانيا وكندا والبرتغال رسميا بفلسطين.

ووفقا لبياناتها، فإن الالتزام بمبدأ الدولتين لشعبين هو مفتاح السلام والأمن للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي.