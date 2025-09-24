انفجار قرب سفارة كيان الاحتلال يهز أوسلو

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ قالت الشرطة النرويجية إنها تحقق في انفجار وقع بالقرب من السفارة "الصهيونية" في وسط أوسلو، مساء أمس.

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات في الموقع الذي وقع في منطقة بيلستريديت على مقربة من حرم جامعي وعلى بعد نحو 500 متر من القصر الملكي وسفارة كيان الاحتلال الصهيوني.

وأكدت الشرطة أنه "تم القبض على شخص واحد، لكن الشرطة تحقق في إمكانية تورط أشخاص آخرين".

وصرح مسؤولون في الشرطة لوسائل إعلام محلية بأنهم يعتقدون أن الانفجار ناجم عن قنبلة يدوية مزروعة، وأنه عثر على متفجرات غير منفجرة في الموقع، فيما أفادت التقارير أن "القنبلة وضعت على خط ترام".

ويأتي الانفجار بعد يوم من إعلان إغلاق مطارات في أوسلو وكوبنهاغن بسبب رصد مسيرات.

وقال متحدث باسم شركة أفينور النرويجية لتشغيل المطارات في بيان إن "مطار أوسلو أغلق مجاله الجوي منذ منتصف الليل بالتوقيت المحلي بسبب رصد مسيرات"، مضيفا أنه "تم تحويل جميع الرحلات الجوية إلى أقرب مطار".

وفي خطوة نادرة، أرسلت السلطات رسالة طوارئ إلى الهواتف المحمولة لسكان أوسلو، تحذرهم من الانفجارات.

ووقع انفجار في شارع بيلستريدت ونظرا لبقاء عبوة ناسفة لا تزال موجودة في المنطقة، ترجو الشرطة من الناس الابتعاد عن النوافذ.

