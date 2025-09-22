سفينة "عمر المختار" الليبية تبحر رسميا نحو غزة وعلى متنها سياسيون ونشطاء دوليون

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ أكد المنسق العام للسفينة الدكتور محمد الحداد، في تصريح خاص لـRT، أن الإبحار تم بعد استقرار أحوال الطقس التي حالت دون انطلاقها خلال اليومين الماضيين.

وأوضح الحداد أن "السفينة تم تجهيزها بوحدة عناية فائقة تضم معدات طبية وأطباء متخصصين، لتقديم الدعم الصحي لأفراد الطاقم والسفن المشاركة الأخرى في الأسطول".

كما أشار إلى أن "عمر المختار" تعد الأكبر حجما بين نحو 50 سفينة مشاركة في المهمة.

ويشارك في الرحلة 16 شخصا، من بينهم سياسيون ليبيون ونشطاء دوليون، دعما للجهود الرامية إلى إنهاء الحصار على غزة وإيصال رسالة تضامن عالمية مع الشعب الفلسطيني.