الصحة في غزة تناشد التبرع بالدم وحصيلة ضحايا الإبادة تتجاوز 232 ألف شهيد وجريج

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ ناشدت وزارة الصحة في غزة، في بيان صحفي أهالي قطاع غزة بضرورة التوجه العاجل للتبرع بالدم في كافة مستشفيات قطاع غزة، وذلك لإنقاذ حياة المرضى والجرحى.

وأكدت الصحة عبر منصاتها الرقمية، أن الحاجة ماسة بشكل خاص إلى الفصائل النادرة، وعلى رأسها فصيلة O سالب، نظرًا للنقص الحاد وخطورة نفادها من مخزون بنوك الدم.

وقالت: “إن تبرعكم اليوم هو طوق نجاة لآلاف الجرحى والمرضى الذين يقفون بين الحياة والموت. كل قطرة دم منكم قد تعني حياة جديدة لإنسان”.

من جانب آخر، بينت الصحة في التقرير الإحصائي اليومي، أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية، 61 شهيدا و220 إصابة، مشيرة إلى ارتفاع حصيلة ضحايا إلى 65,344 شهيدًا و 166,795 إصابة.

أما منذ 18 مارس/ آذار 2025 حتى اليوم فقد سجلت الصحة 12,590 شهيدًا و53,884 إصابة، في مؤشر واضح على استمرارية وحجم الخسائر البشرية في غزة.

وفيما يخص شهداء لقمة العيش والمساعدات الإنسانية، أفادت الصحة بأن عدد الشهداء الذين ارتقوا أثناء انتظار المساعدات الغذائية ارتفع إلى 2,523 شهيدًا وأكثر من 18,496 إصابة، بينهم 23 إصابة خلال الساعات الماضية فقط.

وأكدت الوزارة أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

........

انتهى/ 278



