نبوءة الإمام الصادق (ع): العلم ينتشر من مدينة قم المقدّسة إلى أرجاء العالم

22 سبتمبر 2025 - 08:44
نبوءة الإمام الصادق (ع): العلم ينتشر من مدينة قم المقدّسة إلى أرجاء العالم

في روايةٍ عميقةٍ، يصف الإمام الصادق (ع) مدينة قمّ بأنّها منارةٌ يشرق منها نور العلم والفضيلة، ويتوسّع إلى درجةٍ أنّه لن يبقى جاهلٌ بالدين، حتّى بين النساء اللواتي يلزمن بيوتهنّ. وهذا الازدهار يبشّر بقرب ظهور الإمام الحجّة (عج) ويمهّد لانتشار الدين والعلم في أرجاء الأرض.

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ تزخر الروايات النورانيّة لأهل البيت (ع) بنبوءاتٍ مذهلةٍ تتعلّق بمستقبل العالم الإسلاميّ وعلامات الظهور الميمون. ومن أبرز هذه النبوءات، ما ورد عن الإمام الصادق (ع) في روايةٍ عميقةٍ تبرز بوضوحٍ الدور المحوريّ الفريد لمدينة قم في آخر الزمان. فهذه الرواية الشريفة لا تكتفي بإبراز مكانة هذه المدينة المقدّسة، بل ترسم رسالتها العالميّة بوصفها قاعدةً أساسيّةً للمعارف المهدويّة الأصيلة، وممهّدةً لقيام الحكومة العالميّة للإمام المهديّ (عج).

فقد رُوي عن الإمام الصادق (ع) أنّه قال:

«...ثُمّ يَظْهَرُ العِلْمُ بِبَلْدَةٍ يُقالُ لَها قُم، وَتَصيرُ مَعْدِنًا لِلْعِلمِ وَالفَضْلِ، حَتّى لا يَبْقَى في الأرْضِ مُسْتَضْعَفٌ في الدِّينِ حتّى المُخَدَّراتُ في الحِجالِ، وَذلِكَ عِنْدَ قُرْبِ ظُهورِ قائِمِنَا، فَيَجْعَلُ اللّهُ قُم وَأهْلَهُ قَائِمِينَ مَقامَ الحُجَّةِ، وَلَولا ذلِكَ لَساخَتِ الأرْضُ بِأهْلِهَا، وَلَم يَبْقَ في الأرْضِ حُجَّةٌ، فَيَفيضُ العِلْمُ مِنْهُ إلى سائِرِ البِلادِ في المَشْرِقِ والمَغْرِبِ، فَيتِمُّ حُجَّةُ اللّهِ عَلَى الخَلْقِ، حَتّى لا يَبْقى أحَدٌ عَلَى الأرْضِ لَمْ يَبْلُغْ إليْهِ الدِّينُ والعِلمُ، ثُمّ يَظْهَرُ القائِمُ عَلَيْهِ السَّلامُ...» (بحارالانوار، ج 57، ص 213)

المصدر: وكالة أنباء الحوزة
