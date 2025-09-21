مسلحون مجهولون يستهدفون دورية للكيان الصهيوني في ريف درعا الغربي

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ توغلت قوة تابعة لقوات الإحتلال الصهيوني مؤلفة من 3 سيارات في محيط قرية كويا بمنطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي، حيث تعرضت لإطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين في المنطقة.

وردت قوة الكيان الصهيوني على النيران بشكل فوري، قبل أن تنسحب باتجاه ثكنة الجزيرة غربي قرية معرية.

وعقب ذلك، أقامت القوة المحتلة حاجزاً مؤقتاً بين قريتي معرية وكويا، وذلك بالتزامن مع تحليق طيران مسيّر في أجواء المنطقة.

وتتزامن هذه التحركات مع توتر متزايد في المنطقة، حيث تسجل قوات الإحتلال الصهيوني تصعيداً في تحركاتها العسكرية داخل مناطق حوض اليرموك بريف درعا وفي القنيطرة المحاذية للجولان السوري المحتل.

ويشار إلى أن المرصد السوري لحقوق الإنسان، رصد أمس، توغل دورية عسكرية للاحتلال الصهيوني مؤلفة من 3 سيارات دفع رباعي محملة بالجنود، من قاعدة تل الأحمر الغربي باتجاه تل الأحمر الشرقي في الريف الجنوبي للقنيطرة، دون ورود معلومات عن الاحتكاك بالمارة أو تفتيشهم.

كما قامت دورية أخرى للاحتلال بالتحرك على الطريق الواصل بين خان أرنبة وأوفانيا، حيث قامت باعتقال أحد سكان بلدة أوفانيا قبل أن تطلق سراحه لاحقاً.

