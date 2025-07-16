غارات إسرائيلية مكثفة جنوب سوريا واشتباكات عنيفة في السويداء

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ قد سجلت غارات استهدفت مواقع قرب مدينة دوما (جسر مسرابا)، ما أدى إلى اندلاع حرائق ضخمة في منشآت للكهرباء.

وفي السويداء وريفها، تعرض مطار "الثعلة" العسكري ومحيطه لغارات متزامنة أوقعت قتلى وجرحى في صفوف الجيش السوري.

وأفيد أيضا عن تنفيذ 7 غارات على مدينة السويداء ومحيطها، بالتوازي مع قصف إسرائيلي لمواقع عسكرية ومراكز إمداد تابعة لوزارة الدفاع السورية وخطوط إمداد الفصائل الموالية خارج المحافظة.

أما في درعا والقنيطرة، فقد استهدفت مواقع عسكرية كبرى مثل "اللواء 52" شرق درعا، وارتال عسكرية للفرقة 54 على طريق دمشق – درعا، بينما واصل الطيران الإسرائيلي المسير تحليقه في أجواء درعا والقنيطرة، مع غارات طالت مواقع مختلفة.

وتحدثت التقارير الصحفية عن مقتل العشرات من القوات السورية والأمن العام إثر الغارات الإسرائيلية المتزامنة مع الاشتباكات المحلية.

ميدانيا، اندلعت اشتباكات عنيفة منذ ساعات الفجر الأولى داخل مدينة السويداء، تزامنت مع القصف الإسرائيلي، حيث قصفت قوات تابعة لوزارة الدفاع السورية مناطق مدنية في مركز المدينة.

وتحدثت تقارير عن انسحاب الآليات الثقيلة للقوات الحكومية من المدينة، وسيطرة فصائل محلية على نقاط واسعة من مركزها.

بدوره، أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان سقوط قذائف هاون في أحياء سكنية مصدرها تجمعات قوات الوزارة وعشائر البدو حول المدينة.

وقال المرصد إنه حفاظا على السلم الأهلي، فإنه سيمتنع عن نشر فيديوهات توثق انتهاكات خطيرة في السويداء.

وتحركت تعزيزات عسكرية حكومية من إدلب ومناطق أخرى إلى محيط السويداء، مع تحرك أرتال من حماة وحمص إلى دمشق وسط أنباء عن وجود قوات محاصرة في السويداء.

ونشرت وسائل إعلام محلية مقاطع فيديو من ريف درعا الشرقي يظهر سيارات ودراجات نارية وشاحنات تنقل أثاثا مسروقا، من بيوت المدنيين في بلدة الثعلة وقرى ريف السويداء الغربي، التي سيطرت عليها القوات الحكومية في اليومين الماضيين.

كذلك، نشرت شبكة "السويداء 24" صورا توثق تعرض كنيسة "الملاك ميخائيل" في قرية الصورة الكبيرة شمال السويداء لأضرار وتخريب في أجزاء منها، حيث تعرضت القرية قبل يومين لهجوم من جهة منطقة براق، ولا تزال تسيطر عليها قوات حكومية ومجموعات مسلحة حتى اليوم.

في غضون ذلك، أفادت مصادر عبرية بعبور عشرات الدروز الإسرائيليين الحدود من "مجدل شمس" إلى جنوب سوريا لدعم أقاربهم في السويداء، قبل أن يعودوا بعدها إلى إسرائيل.

وقد أعلن الجيش الإسرائيلي متابعته للوضع دون تدخل على الحدود.