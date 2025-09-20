"هآرتس": نتنياهو أمر الجيش الإسرائيلي بهدم غزة من جذورها ووعوده بالقضاء على حماس "فارغة"

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ تحت عنوان "الغنيمة العقارية الإسرائيلية تشمل محو غزة من على وجه الأرض"، كتبت "هآرتس" في افتتاحيتها: "قُتل مئات الجنود وعشرات آلاف المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة من أجل بناء مساكن لضباط الشرطة".

وأضافت الصحيفة أن ذلك تم "وفقا للخطة المختصرة التي اقترحها وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، أو لتحويل غزة بأكملها إلى غنيمة عقارية وفقا للخطة الشاملة التي اقترحها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش".

وأفادت بأن "سموتريتش كشف يوم الأربعاء عن خطة الغنيمة الجنونية، وقال إن المفاوضات بشأنها مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جارية بالفعل".

وأكدت أن ئيس الوزراء لم يبد أي تحفظات على تصريحات وزير ماليته حتى الآن.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى وجود فجوة بين التصريحات الرسمية للحكومة حول تدمير حماس واستعادة الرهائن الإسرائيليين، والطموحات الاقتصادية الاستعمارية التي يناقشها أعضاؤها خلف الكواليس.

ولفتت إلى أن قطاع غزة أرض فلسطينية وموطن أكثر من مليوني إنسان ولدوا فيها، معظمهم من نسل فلسطينيين طُردوا أو فروا من قراهم وأراضيهم داخل إسرائيل عام 1948.

واعتبرت "أي حديث عن احتلال مثل هذا الشريط المكتظ بالسكان وتطهيره بشكل منهجي هو حديث إجرامي لا مكان له في أي بلد في العالم".

وعن سياسة الحكومة، قالت "هآرتس" "يحاول نتنياهو نسج وعود فارغة حول تحرير الرهائن والإطاحة بحماس، وفي الوقت نفسه طلب من الجيش هدم غزة من جذورها، ما أدى إلى محو مدن بأكملها عن وجه الأرض واختفاء قرى بأكملها".

وطالبت الصحيفة بـ"إنهاء حرب الإبادة الإسرائيلية بغزة"، ودعت "من كانوا يصدقون أكاذيب الحكومة، أن يقفوا صفا واحدا لوقف هذه الفظائع بأجسادهم".

وشددت على أن هذه الحرب لن تنتج غنيمة لأحد، بل جرائم وكوارث مروعة.

وفي 8 أغسطس 2025 أقرت الحكومة الإسرائيلية خطة طرحها نتنياهو لإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل تدريجيا، بدءا بمدينة غزة التي يسكنها نحو مليون فلسطيني.

والثلاثاء، قال الجيش الإسرائيلي إنه شرع في "عملية برية واسعة" في أرجاء مدينة غزة بمشاركة قوات نظامية واحتياطية من الفرق 98 و162 و36.