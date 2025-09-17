إعلام إسرائيلي: "الجيش" يواجه عجزاً يقدر بـ12 ألف جندي

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ حذّر رئيس شعبة القوة البشرية في "الجيش" الإسرائيلي، اللواء دادو بار كليفا، خلال جلسة للجنة رقابة الدولة في "الكنيست"، من وجود عجز عملياتي كبير يصل إلى 12 ألف جندي، بينهم ما بين 6.000 و7.000 مقاتل، مؤكداً أنّ "الجيش" قادر على التجنيد لكنه يواجه ضغوطاً متزايدة.

وأوضح بار كليفا، وفقاً لـ"القناة 12" الإسرائيلية، أنّ الوضع المعقّد يدفع قادة الكتائب إلى طلب التسرّح المبكر، مشيراً إلى أنّ المؤسسة العسكرية بدأت بتكثيف عمليات الاعتقال بحق المتخلفين عن الخدمة، لا سيما الذين يسافرون إلى أومان.

إعفاءات واحتيال قانوني

وفي السياق، اتّهم بار كليفا مجموعة واسعة من المحامين بإصدار إعفاءات "احتيالية" للمتخلفين عن الخدمة، معلناً أنّ تعليمات جديدة ستصدر قريباً بشأن تجنيد "الحريديم" مع مراعاة نمط حياتهم الديني.

كما أكد المسؤول العسكري الإسرائيلي، بحسب القناة، أنّ الاحتجاجات الحريدية تستهلك كثيراً من موارد "الجيش".

وأبلغت الشرطة بأنها تحتاج إلى تجنيد 7 سرايا إضافية من قوات حرس الحدود للسيطرة على الوضع.

17.451 شخصاً متخلّفاً عن الخدمة

كما أشار إلى أنّ عدد المتخلّفين عن الخدمة المصنّفين رسمياً يبلغ 17.451 شخصاً، محذراً من أنّ الثغرات القانونية القائمة تسمح لهم بتفادي التجنيد، ما يعمّق الأزمة البشرية داخل "الجيش".