كاتس يتحدث عن مطلبين إسرائيليين لا يمكن لـ"حماس" تنفيذهما من تلقاء نفسها

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ جاءت تصريحات الوزير الإسرائيلي صباح اليوم في أثناء زيارته مقر الفرقة 162 التي بدأت مناوراتها في مدينة غزة، واطلع خلالها على سير العمليات التي قامت بها الفرقة في مدينة غزة.

وجاء في تصريحات الوزير كاتس:

أُقدّر عاليا ما قدمته هذه الفرقة حتى الآن.

نحن الآن في مرحلة اختبار حاسمة لإتمام هذه الحملة وهزيمتها.

نحتاج فقط إلى أمرين من "حماس"، ولن تُقدمهما من تلقاء نفسها: إطلاق سراح جميع الرهائن ونزع سلاحها.

كلما اشتدت حدة الهجوم هنا، زادت الهزيمة المباشرة لـ"حماس"، وزادت فرص إطلاق سراح الرهائن.

فقط عندما قررنا السيطرة على غزّة، عادوا لمناقشة ما لم يكونوا مستعدين له من قبل.

يجب أن يكون النشاط بكامل قوته مع مراعاة أمر واحد فقط هو حماية القوات، جنودكم، القادة هنا، هذا هو الاعتبار الوحيد لحظة الهجوم واستخدام كافة الوسائل بكامل قوتها لحماية القوات.

نريد السيطرة على مدينة غزة لأنها اليوم الرمز الرئيسي لحكم "حماس".

اليوم، إذا سقطت غزة، كما يقولون، فسوف يسقطون وإذا سقطوا، يمكننا اختصار الطريق إلى الأهداف التي نريدها بسرعة أكبر.

في النهاية، هذا اختبار للقدرات والرغبات والإنجازات.

إذا تصرفتم أنتم والفصائل الأخرى كما فعلتم واستمريتم، أعتقد أن هناك أيضا نقطة تحول آمل أن نصل إليها ونوفر الكثير في طريقنا نحو تحقيق الهدف.

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أفادت "القناة 12" العبرية ببدء دبابات الجيش الإسرائيلي التوغل في مدينة غزة، دون الإشارة إلى مزيد من التفاصيل حول نطاق التقدم أو المناطق المستهدفة.