تقرير يكشف النقاب عن فضيحة مدوية في سلاح الجو الإسرائيلي

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ أفادت أيالا حسون بأن مروحية قتالية تم إرسالها إلى منطقة حفلة "نوفا" رصدت قافلة من شاحنات "البيك أب" محملة بمسلحين فلسطينيين، تتحرك بين موقع الحفلة وكيبوتس بئيري. وقام الطاقم بتصوير القافلة وإرسال اللقطات إلى غرفة عمليات الهجوم التابعة لسلاح الجو في الوقت الحقيقي.

ووفقا للتقرير، وقعت الحادثة بعد حوالي أربع ساعات من بدء الهجوم، عندما كانت مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام قد امتلأت بالفعل بلقطات للمسلحين وهم يعملون داخل المستوطنات الإسرائيلية. وعلى الرغم من المعلومات الدقيقة التي تم إرسالها، لم يتم القضاء على المسلحين.

هذا وتم الكشف عن المعلومات حول الحادثة الآن فقط، في حين أن سبب هذا القرار لا يزال غير واضح.

من جهته، رد الجيش الإسرائيلي على التقرير ورفض بشدة الاتهامات الموجهة ضد سلاح الجو، قائلا: "بعد أن تم تداول ادعاءات كاذبة في الساعات الأربع والعشرين الماضية بخصوص النشاط العملياتي للمروحية القتالية في 7 أكتوبر في حفلة نوفا، أجرى قائد سلاح الجو مكالمة هاتفية مع طاقم المروحية القتالية الذي حارب في غلاف غزة صباح 7 أكتوبر".

وفي حديثه مع طاقم المروحية، قال قائد سلاح الجو اللواء تومر بار: "أنا أدعمكم وأدعم القرارات التي اتخذتموها في ذلك الصباح الصعب. التحقيق الذي تم إجراؤه بعمق وقُدّم لي، ولرئيس الأركان، ولفرق التحقيق التابعة لهيئة الأركان العامة بخصوص تحقيقات 7 أكتوبر، يعزز الثقة في قراراتكم وأفعالكم. آلمني أن أرى أنه تم اختيار توجيه اتهامات ضدكم لا أساس لها من الصحة وربما تكون مدفوعة باعتبارات غير موضوعية. كان من المهم أن أخبركم أنكم لستم وحدكم، فجميع أفراد السلاح وأنا خلفكم نعرف الحقائق ونفهم الصورة الأوسع".

وأضاف بار: "منذ اللحظة التي أقلعتم فيها، عملتم بحزم، وسعيتم للقتال، وهاجمتم وقضيتم على المسلحين في جميع أنحاء غلاف غزة، حتى عندما لم تكن لديكم صورة كاملة للوضع. حاولتم بكل طريقة التواصل مع القوات البرية ومساعدة المدنيين الشجعان الذين كانوا يقاتلون من أجل حياتهم. كانت المهمة صعبة ومعقدة، في مواجهة واقع آلاف المسلحين الذين تسللوا إلى المستوطنات، وصعوبة التمييز بين العدو وقواتنا. لقد عملتم قدر الإمكان وسط ضباب المعركة، وأنا أدعمكم وأقويكم".