بزشكيان: في الظروف الراهنة تقع على عاتق الدول الإسلامية الكبرى، ومنها السعودية، مسؤولية جسيمة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ التقى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، مساء الاثنين 16 أيلول/سبتمبر 2025، وفي إطار لقاءاته على هامش القمة الطارئة لقادة الدول الإسلامية وجامعة الدول العربية في الدوحة – قطر، بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وأعرب عن ارتياحه لمسار تنامي العلاقات بين البلدين، مشيراً إلى أن تعميق وتعزيز التعاون بين إيران والسعودية يحقق مصالح البلدين، وكذلك مصالح الشعوب المسلمة ودول المنطقة. وأضاف أنّ الجمهورية الإسلامية الإيرانية مستعدة لتوسيع التعاون الثنائي والإقليمي والدولي مع السعودية.

وتابع الرئيس الإيراني قائلاً: في الظروف الراهنة تقع على عاتق الدول الإسلامية الكبرى، ومنها السعودية، مسؤولية جسيمة. وإذا توحّدت الدول الإسلامية فلن يجرؤ الكيان الصهيوني على شن أي عدوان على أي بلد مسلم. إنّ السعودية تستطيع أن تؤدي دوراً بارزاً في مسار وحدة العالم الإسلامي.

من جانبه، عبّر ولي العهد السعودي عن سروره بهذا اللقاء، وعن ارتياحه لتنامي العلاقات بين الدول الإسلامية الكبرى مثل إيران والسعودية وتركيا، مؤكداً: ينبغي للدول الإسلامية أن تعزز قدراتها على المدى الطويل، لتتمكّن بشكل أكثر فاعلية من الدفاع عن استقلالها وكرامتها وكرامة بقية بلدان العالم الإسلامي، ومنع تجاوزات وغطرسة الكيان الصهيوني.

وأشار محمد بن سلمان إلى أنّ الدول الإسلامية مطالبة أيضاً، وعلى المدى القصير، بالتعاون فيما بينها لمعالجة أوضاع فلسطين وغزة، قائلاً: إن منطقتنا تمر بظروف استثنائية، وإن تعزيز التعاون والوحدة بيننا وبينكم وبقية الدول الإسلامية ليس خياراً، بل ضرورة حتمية.

