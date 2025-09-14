4 قنابل مدمرة على برج الكوثر في شارع دمشق غرب مدينة غزة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ أنذر الجيش الإسرائيلي مجددا السكان المدنيين في مناطق في غزة وأرفق في منشور له عبر منصات التواصل الاجتماعي صورة للاماكن التي عليهم الخروج منها وحددها لهم باللون الأحمر.

وحدد الجيش الإسرائيلي البلوكات 727، 786، 787، 788، وبشكل خاص برج الكوثر وصبغه باللون الأحمر.

وأضاف البيان: "سيهاجم جيش الدفاع المبنى في الوقت القريب نظرا لوجود بنى تحتية إرهابية لحماس داخله أو بجواره".

وتابع: "من أجل سلامتكم أنتم مضطرون لإخلاء المبنى بشكل فوري جنوبا نحو المنطقة الإنسانية في المواصي".