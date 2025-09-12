مجلس الأمن يدين الهجوم الإسرائيلي على قطر ويشدد على دعم سيادتها

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أدان مجلس الأمن الدولي -في جلسة طارئة مساء أمس الخميس بشأن العدوان الإسرائيلي على قطر- الهجمات التي وقعت في الدوحة.

وأكد أعضاؤه -في بيان لهم- أهمية وقف التصعيد، وشددوا على دعمهم لسيادة دولة قطر.

وأضاف البيان أن أعضاء المجلس أعربوا عن أسفهم البالغ لوفاة مدنيين في الهجمات، كما أكدوا دعمهم للدور الرئيسي لقطر في جهود الوساطة بالمنطقة إلى جانب مصر والولايات المتحدة.

وعقد المجلس جلسة طارئة لبحث الهجوم الإسرائيلي على قطر، في حين أصدر أعضاء المجلس بيانا صحفيا نددوا فيه بالهجمات الأخيرة التي وقعت بالعاصمة القطرية.

وعقدت الجلسة في نيويورك بحضور رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وشهدت إدانات للهجوم الإسرائيلي من قِبل الأمم المتحدة وأغلب الدول الأعضاء بالمجلس، وإشادات بوساطة الدوحة لإنهاء الحرب على غزة، ومساهماتها في إحلال السلام.

وأشار العديد من المندوبين الدوليين إلى أن القصف الإسرائيلي هدف لتقويض جهود الوسطاء الرامية لإنهاء الحرب في غزة.

...............

انتهاء / 232