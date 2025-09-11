بتنسيق مع دول أخرى..طائرات المحتل الإسرائيلي اخترقت أجواء 4 دولة عربية لضرب قطر

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ كشفت القناة 12 العبرية، امس الأربعاء، تفاصيل جديدة حول الهجوم الإسرائيلي على قادة حماس في الدوحة.

ونقلت القناة عن مصدر أوروبي: "إسرائيل أطلقت صواريخ باليستية من طائرات حربية عبر أجواء سوريا باتجاه الدوحة".



وأضافت القناة أن الصواريخ المستخدمة في الهجوم على الدوحة من نوع "الدوري الفضي، يصل وزن الرأس الحربي لكل منها إلى 200 كيلوغرام".

والثلاثاء، قالت "القناة 14" العبرية، إن سلاح الجو الإسرائيلي اخترق أجواء الأردن وسوريا والعراق والسعودية في طريقه إلى العاصمة القطرية لاستهداف قادة حماس.

وأضافت أن المقاتلات الإسرائيلية قطعت مسافة تقارب 1800 كيلومتر للوصول إلى هدفها في الدوحة.

وفي السياق نفسه، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن العملية جرت بتنسيق مع دول أخرى.

...............

انتهاء / 232