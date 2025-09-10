زينة وإضاءة مميزة للحرم الرضوي المطهر بمناسبة مولد النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله)

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ عشية مولد النبي الأكرم (ص) والإمام جعفر الصادق (ع)، ساد مرقد الإمام الرضا (ع) جوٌّ احتفاليّ بترتيبات الزهور والديكورات وتركيب النقوش المناسبة.

أشار محمد شعبان معاون الشؤون الخدمية في الحرم الرضوي المطهر إلى البرامج المكثّفة للعتبة الرضوية المقدسة في أيام ولادة النبي الاكرم(ص) والامام جعفر الصادق(ع) قائلاً: خلال هذه الأيام، نُصبت أربعة نقوش كبيرة في الأروقة الرئيسية للحرم الرضوي، ونُصبت أعلام خضراء تحمل شعار الولاية في جميع الساحات.

وتابع: بالإضافة إلى النقوش، تم تجهيز الساحات بباقات زهور مميزة لإضفاء رائحة زكية وجمال ونضارة على الزوار.

وأضاف شعبان: خلال مراسم ليلة ويوم مولد النبي (ص)، سيتم توزيع أكثر من 150 ألف صنف من العصائر والحلوى على الزوار في رواق الإمام الخميني (ره).

كما تم تجهيز حوالي 120 ألف علبة ضيافة لتوزيعها في أماكن توزيع الشاي في الحرم خلال هذه الأيام.

وأضاف: ستُقام كذلك أربعة مواكب فعّالة لخدمة الزوّار عند مداخل باب الكاظم (ع)، وباب الهادي (ع)، ومدخل شارع آية الله واعظ الطبسي، وغيرها من النقاط الحيوية في الحرم الرضوي المطهر.

كما أعلن شبان عن استبدال تُرب الصلاة في الحرم الرضوي المطهر بتربة كربلاء بمناسبة ذكرى المولد النبوي(ص)، وقال: تم إنتاج 300 ألف حج صلاة، ستحل محل الأختام القديمة في جميع ساحات وأروقة العتبة الرضوية المقدسة تزامنًا مع ذكرى المولد النبوي الشريف.

وأشار إلى الإجراءات الأخرى في العتبة الرضوية المقدسة، مثل زيادة سعة مكاتب الإيداع والخدمات الرعائية، مثل شحن الهواتف المحمولة، لخدمة زوار العتبة الرضوية المقدسة، وقال: أُعدت جميع هذه البرامج بهدف إحياء ذكرى المولد النبوي(ص) والإمام جعفر الصادق (ع)، وتقديم خدمات أفضل لزوار العتبة الرضوية المقدسة.

