العتبة العلويّة المقدّسة تُطلق المسابقة النبوية الإلكترونية الأولى ضمن فعاليات أسبوع الصادقَينِ الدولي

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أعلنت شعبة التبليغ الديني التابعة لقسم الشؤون الدينية في العتبة العلوية المقدسة عن انطلاق المسابقة النبوية الإلكترونية الأولى، وذلك ضمن فعاليات أسبوع الصادقين الدولي، المُقام للسنة الرابعة على التوالي.

وأوضح مسؤول شعبة التبليغ الديني، الخادم الشيخ هاني الكناني، في تصريح للمركز الخبري قائلاً: "إن المسابقة تعتمد على كتاب السيرة النبوية عند أهل البيت (عليهم السلام) للشيخ علي الكوراني، الجزء الأول من الصفحة (1) إلى الصفحة (250)، مبينًا أن الهدف منها هو ترسيخ المفاهيم النبوية الأصيلة في أذهان المشاركين عبر مصدر موثوق يسلّط الضوء على السيرة العطرة للنبي الأكرم (صلى الله عليه وآله)."

وأضاف: "إنّ الاشتراك في المسابقة يتم عبر تطبيق وافد التابع إلى مركز تكنولوجيا المعلومات وبالتعاون مع قسم الإعلام في العتبة العلويّة المقدّسة، مشددًا على ضرورة تحديث التطبيق من أجل إتمام عملية التسجيل والمشاركة."

وفيما يتعلّق بالجوائز، أشار الكناني إلى أنّ المركز الأول سيحصل على عمرة إلى بيت الله الحرام، أما المركز الثاني فسيُمنح جهازًا لوحيًا (تابلت)، بينما خُصصت جائزة مالية للفائز بالمركز الثالث. ومن جهة أخرى، سيتم منح سيف من المرمر من الصحن العلوي الشريف لسبعة فائزين آخرين.

يُذكَر أنَّ المسابقة تستمرّ حتى العاشر من تشرين الأول 2025، على أن تُعلَن نتائجها في الخامس عشر من الشهر نفسه، بما يعكس حرص العتبة العلويّة المقدّسة على توظيف التقنيات الحديثة في نشر المعارف الدينية وخدمة الزائرين والمهتمين بالسيرة النبوية العطرة.

...............

انتهاء / 232