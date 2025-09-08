الحكيم أثناء لقاء مع بزشيكان يُشيد بمواقف إيران في دعم العراق والوقوف في وجه اعتداءات الكيان الصهيوني

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ التقى زعيم تيار الحكمة الوطني العراقي "السيد عمار الحكيم"، خلال متابعة زيارته إلى طهران، بالرئيس "مسعود بزشكيان" امس الاحد وتباحث معه حول تعزيز العلاقات الثنائية وآخر التطورات الإقليمية.

وناقش ان الجانبين خلال هذا اللقاء، العلاقات الثنائية بين إيران والعراق، وأكدا على ضرورة توسيع التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية.

وأشار الرئيس بزشكيان إلى أهمية العراق في السياسة الإقليمية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، ووصف علاقات البلدين بالمتميزة والاستراتيجية، مؤكدًا أن طهران دائماً على استعداد لدعم عملية التنمية والاستقرار والأمن في العراق.

بدوره، أشاد السيد عمار الحكيم بمواقف إيران في دعم العراق والوقوف في وجه اعتداءات الكيان الصهيوني، موضحًا أن الروابط التاريخية والدينية والثقافية بين الشعبين تشكل أساسًا متينًا لرفع مستوى التعاون.

كما أكد زعيم تيار الحكمة الوطني العراقي على أهمية التنسيق السياسي والأمني بين بغداد وطهران لمواجهة التحديات الإقليمية وتعزيز الاستقرار في غرب آسيا.

في الختام، اعتبر الجانبان استمرار المشاورات والتعاون الوثيق على مستوى حكومتي البلدين ومؤسساتهما العليا ضامنًا لمتانة العلاقات وضمان المصالح المشتركة.

