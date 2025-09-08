الاحتلال الصهيوني يواصل تدمير الأبراج والمباني وقتل المدنيين في مدينة غزة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ قالت مصادر في مستشفيات غزة إن 62 فلسطينيا استشهدوا بنيران جيش الاحتلال الصهيوني، بينهم 49 بمدينة غزة وشمالي القطاع.

يأتي ذلك في حين واصل الاحتلال استهداف الأبراج والمباني في مدينة غزة حيث شن غارات على عمارة الرؤية التي تتكون من 7 طوابق وتضم أكثر من 30 شقة.

وقبل استهداف العمارة وجهت القوات الإسرائيلية إنذارا لإخلاء العمارة، كما حذر سكان مبنى الخيام المجاور وطالبهم بمغادرته فورا.

وادعى الاحتلال أن العمارة المستهدفة تضم ما سماها "بنى تحتية" لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) بداخله وبجواره.

من ناحية أخرى، أعلن جيش الاحتلال أن لواء ناحال فجر شبكة أنفاق بطول مئات الأمتار في حي الزيتون بغزة شمالي القطاع.

كما نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن الجيش أنه قرر منح القوات النظامية قسطا من الراحة استعدادا لمعركة احتلال مدينة غزة، مشيرة إلى أن هذه القوات ستجري تدريبات عسكرية قبل العودة إلى القتال في المدينة.

قصف صهيوني متواصل

وقد واصل الاحتلال قصف منازل الفلسطينيين في مناطق متفرقة من مدينة غزة، حيث جدد جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف مقر نادي الجزيرة الرياضي الذي يؤوي نازحين وسط مدينة غزة.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة 15 شخصا في القصف من بينهم أطفال.

كما شنت طائرات حربية إسرائيلية غارات جوية دمرت خلالها عددا من المنازل ومسجدا في حي الدرج ومنطقة النفق بمدينة غزة.

وألحقت الغارات الجوية أضرارا مادية بالمناطق التي استهدفها القصف الجوي الإسرائيلي.

كما أظهرت صور حصلت عليها الجزيرة توغل عدد من الآليات العسكرية الإسرائيلية شرق منطقة بركة الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة وقيامها بعمليات تدمير ممنهج لما تبقى من منازل في المنطقة.

واستشهد 9 فلسطينيين بينهم أطفال وأصيب أكثر من 20 بجروح متفاوتة في غارة إسرائيلية، استهدفت مدرسة الفارابي التي تؤوي نازحين في منطقة اليرموك وسط المدينة.

