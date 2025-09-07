انعقاد الجولة الثالثة من المفاوضات الفنية بين إيران والوكالة الدولية في فيينا

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ أعلن رضا نجفي، السفير والمندوب الدائم للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، عن انعقاد الجولة الثالثة من المفاوضات الفنية بين إيران والوكالة.

وأوضح نجفي أن هذه الجولة، التي جرت يومي الجمعة والسبت في فيينا، خُصصت لوضع آلية تنفيذ الالتزامات الضمانية في ظل الأوضاع الجديدة بعد الهجمات غير القانونية التي شنّها الكيان الصهيوني وأمريكا على المنشآت النووية الإيرانية، واستناداً إلى قرار البرلمان بهذا الشأن.

وأضاف أن الجانبين تبادلا وجهات النظر حول النقاط الواردة في نص مشروع الآلية.

