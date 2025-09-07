الحكيم في لقاءه حفيد الإمام الخميني(ره): ايران الخط الأمامي للعالم الإسلامي

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ قال رئيس تيار الحكمة الوطني العراقي السيد "عمار الحكيم" إن إيران هي الخط الأمامي للعالم الإسلامي في مواجهة الکیان الصهيوني.

وأعلن المكتب الإعلامي لتيار الحكمة الوطني العراقي في إيران أن السید "عمار الحكيم" الذي وصل إلى طهران مساء الجمعة للقاء والتشاور مع المسؤولين الإيرانيين، زار مرقد مفجر الثورة الإسلامية الإمام الخميني (رض) في مستهل زيارته لطهران.

كما التقى السيد عمار الحكيم، حفيد الإمام الخميني (ره) سادن مرقده الطاهر حجة الاسلام السيد "حسن خميني".

وأشار الحكيم في هذا اللقاء إلى تعاطف وتضامن جميع المسلمين الشيعة والسنة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الحرب الأخيرة التي استمرت 12 يوما.

وأضاف أن المسلمین يدعمون دولة تدافع عن نفسها ضد الکیان الصهيوني وتحاربه بسبب كراهيتهم لهذا الکیان.

وتابع قائلا: إن إيران تعافت بسرعة من صدمة هجوم الکیان الصهيوني، وأن الکیان يسعى الآن وراء إثارة الفوضى في إيران.

وأشار الحكيم إلى الضربة الأساسية التي تلقتها دفاعات الكيان الصهيوني ومفاجأته بقوة الصواريخ الإيرانية، واعتبر إيران الخط الأمامي للعالم الإسلامي.

وقال إن دول المنطقة اليوم تشعر أنه إذا ضعفت إيران في الصراع ضد الکیان الصهيوني فإن المنطقة بأكملها ستخسر.

