بعد جهد 10 ساعات.. قرار عربي هام بشأن التعاون والتعايش مع إسرائيل

أضاف أبوالغيط، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة الخميس، أن هناك اتفاقا على التحرك العربي في اتجاهين: السعي لوقف حرب الإبادة، والحفاظ على مشروع الدولة الفلسطينية.

وأشار إلى تقديم مصر والسعودية مشروع قرار خاصا حول التعاون العربي في الشرق الأوسط، يتضمن مجموعة هامة من الأسس والمبادئ، موضحا أن القرار يلخص الموقف العربي من القضية الفلسطينية، ويؤكد على مبدأ سيادة الدول العربية ورفض أية تلميحات للمساس بهذه السيادة.

كما يتضمن القرار، وفقا لأبو الغيط، أن حل القضية الفلسطينية على أساس رؤية الدولتين هو الطريق الوحيد لإنهاء التوترات الإقليمية والانتقال إلى أفق جديد من الاستقرار والازدهار.

وأوضح أن القرار استحوذ على الكثير من النقاش وتم إقراره في اجتماع الوزراء يوم الخميس، داعيا إلى قراءته بقدر كبير من التدقيق لما يتضمنه من فقرات ذات مغزى ومعنى، أحدها "الإدانة الشديدة لأي طرح يهدد سيادة الدول العربية ووحدة أراضيها، مع تأكيد ضرورة العمل على إنهاء الاحتلال الأراضي العربية".

وأضاف أن القرار يتضمن كذلك "عدم إمكانية التعويل على ديمومة أي ترتيبات للتعاون والتكامل والتعايش بين دول المنطقة في ظل استمرار احتلال بعض الأراضي العربية أو التهديد المبطن باحتلال أو ضم أراض عربية".

وواصل أن القرار ينوه مجددا بمحورية معالجة جذور الصراع والتوترات الإقليمية، لا سيما عبر تسوية القضية الفلسطينية بشكل عادل وشامل.

وشدد على أن "هذا القرار هام" وتم إقراره بعد يوم عمل طويل استمر لنحو 10 ساعات.