الهجري يطالب بإنفصال السويداء عن سوريا ويشكر ترامب ونتنياهو

قال حكمت الهجري، أحد شيوخ عقل طائفة الدروز في سوريا، إن ما سماه الشعب بإرادته الحرة عبّر عن مطلبه بكيان مستقل، وأضاف أن حق تقرير المصير حق مقدس تكفله جميع المواثيق الدولية ولا تراجع عنه مهما كانت التضحيات.

جاء ذلك في كلمة مصورة نشرها الخميس على منصة فيسبوك عبر فيها أيضا عن شكره وامتنانه لكل من رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقال الهجري إن الدروز لديهم كوادر وكفاءات جاهزة لإدارة شؤون منطقتهم، مطالبا بما سماه "كيانا مستقلا، يضمن لنا العيش بكرامة تحت مظلة القانون الدولي ومعايير الدول المتقدمة" على حدّ قوله.

كما عبّر الهجري في التسجيل المصور عن شكره وامتنانه للولايات المتحدة ورئيسها دونالد ترامب ودولة الاحتلال الصهيونية ورئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، وإلى دول الاتحاد الأوروبي، والأكراد.

وفي أواخر أغسطس/آب الماضي، دعا الهجري إلى تشكيل "إقليم درزي" منفصل عن سوريا، وذلك غداة إعلانه تشكيل قوة عسكرية بمحافظة السويداء (جنوب) باسم "الحرس الوطني".

كما نظمت مجموعة من الأشخاص في مدينة السويداء ذات الغالبية الدرزية، مظاهرة حملوا فيها علم دولة الاحتلال الصهيونية، وطالبوا بالانفصال عن سوريا.

وفي أغسطس/آب الماضي، قال الرئيس السوري أحمد الشرع، إن دمشق أمام معركة توحيد سوريا بعد إسقاط نظام بشار الأسد، مؤكدا رفضه أي مشروع لتقسيم البلاد، ومتهما دولة الاحتلال بالتدخل المباشر في الجنوب السوري.

ولدروز السويداء 3 مشايخ عقل (المرجعيات العليا للطائفة) قد تختلف مواقفهم أحيانا، وهم حمود الحناوي، ويوسف جربوع، والهجري الذي يعتبر أتباعه أقلية لا تمثل الموقف الحقيقي للطائفة، بحسب المراقبين.

وسبق أن أعرب كل من جربوع والحناوي في مناسبات عدة رفضهما طلب الحماية من دولة الاحتلال الصهيونية، وتمسكهما بخيار الوحدة الوطنية، بينما ناشد الهجري إسرائيل مرارا التدخل، وأعرب عن شكره لها، وهو ما اعتبره ناشطون إفشالا لمحاولات تسوية الأزمة الأخيرة بالمحافظة.

