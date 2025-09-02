  1. الرئيسية
وفاة 70 شخصا بينهم 12 طفلا منذ إعلان المجاعة رسميا في غزة

2 سبتمبر 2025 - 16:40
وفاة 70 شخصا بينهم 12 طفلا منذ إعلان المجاعة رسميا في غزة

أعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم الثلاثاء أن حصيلة ضحايا الجوع في القطاع ارتفعت بشكل مقلق، حيث سجلت وفاة 70 فلسطينيا بينهم 12 طفلا منذ الإعلان رسميا عن المجاعة في القطاع.

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ أوضحت الوزارة أن تداعيات الكارثة الإنسانية تتسارع بوتيرة خطيرة، مشيرة إلى أن شهر أغسطس وحده "شهد سقوط 185 شهيدا نتيجة سوء التغذية ونقص الرعاية الصحية".

وبينت الإحصاءات أن أكثر من 55 ألف امرأة حامل ومرضع يعانين من سوء التغذية الحاد، الأمر الذي يهدد حياة الأمهات والأجنة على حد سواء، إضافة إلى 43 ألف طفل دون سن الخامسة يواجهون المخاطر نفسها في ظل انعدام الأمن الغذائي وتراجع الخدمات الطبية.

وأكدت وزارة الصحة أن استمرار الحصار ونقص المساعدات الغذائية والطبية يضع حياة مئات الآلاف من المدنيين أمام خطر وشيك، داعية المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوقف كارثة إنسانية غير مسبوقة في القطاع.   

