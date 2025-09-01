رئيس هيئة الأركان اليمنية: سيكون رد قواتنا المسلحة قاسيا ومؤلما وبخيارات استراتيجية فاعلة ومؤثرة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أكد رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن محمد عبدالكريم الغماري ، اليوم الأحد، أن على العدو الصهيوني أن يعلم جيدا أنه بارتكابه جريمته البشعة باستهداف رئيس الحكومة وبعض الوزراء قد فتح أبواب الجحيم على نفسه وسيكون رد قواتنا المسلحة قاسيا ومؤلما وبخيارات استراتيجية فاعلة ومؤثرة بإذن الله تعالى.

جاء ذلك في برقية عزاء رفعها رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن محمد عبدالكريم الغماري إلى قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، ورئيس المجلس السياسي الأعلى وأعضاء المجلس وإلى أسر الشهداء والشعب اليمني العظيم في استشهاد رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء .

وتقدم الغماري بأحر التعازي في استشهاد دولة رئيس الوزراء المجاهد أحمد غالب الرهوي وعدد من الوزراء إثر جريمة عدوانية غادرة نفذها العدو الصهيوني على اجتماع الحكومة اليمنية، مؤكدا أن الشهداء ارتقوا شهداء في سبيل الله والوطن، شامخين ثابتين، عاملين بصدق وإخلاص حتى آخر لحظة من حياتهم.

وأكد أن هذه الجريمة النكراء لن تثنينا عن موقفنا الثابت والمساند لأشقائنا في غزة وفلسطين بشكل عام ولن تزيدنا هذه الجريمة إلا إصرارا وعزيمة وثباتا على موقفنا حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة.

وأضاف: "على العدو الصهيوني أن يعلم جيدا أنه بارتكابه هذه الجريمة البشعة قد فتح أبواب الجحيم على نفسه وسيكون رد قواتنا المسلحة قاسيا ومؤلما وبخيارات استراتيجية فاعلة ومؤثرة بإذن الله تعالى، كما نؤكد لقيادتنا وشعبنا أننا ماضون في تطوير قدراتنا العسكرية الاستراتيجية كما وكيفا وستسمعون في القريب العاجل وتشاهدون ما تقر به أعينكم ويشفي صدوركم وعلى الباغي تدور الدوائر".

..................

انتهى / 232