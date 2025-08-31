العدو الصهيوني يصعد اعتداءات على جنوب لبنان عبر سلسلة غارات عنيفة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ صعّد العدوّ الصهيوني اعتداءاته الجوية على الجنوب اللبناني، مستهدفًا فجر اليوم الأحد مرتفعات علي الطاهر والدبشة، وأطراف النبطية الفوقا وكفر تبنيت، عبر سلسلة غارات عنيفة وأحزمة نارية متتالية.

وشهدت جبال "علي الطاهر" تحديدًا، قصفًا مكثفًا تخلّله تنفيذ عدّة غارات متتالية في وقت قصير، وسط تحليق مكثف للطائرات المسيّرة "الإسرائيلية" في الأجواء.

هذا؛ ونفّذت مسيّرة صهيونية غارة استهدفت منزلًا في بلدة عيتا الشعب، فجر الأحد، دون وقوع إصابات.

هذه الاعتداءات تأتي استكمالًا لسلسلة الانتهاكات المتواصلة منذ اتفاق وقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، والذي لم تلتزم به "إسرائيل". ويُذكر أن مواطنًا لبنانيًا استُشهد قبل يومين في بلدة صير الغربية إثر غارة استهدفت سيارته.

